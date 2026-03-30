"Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах с Де Дзерби
Роберто Де Дзерби теперь близок к назначению главным тренером "Тоттенхэма" после прорыва в переговорах.
Еще недавно считалось, что Де Дзерби открыт к работе с "Тоттенхэмом", но готов приступить только после окончания сезона, когда будет знать, останутся ли "шпоры" в Премьер-Лиге.
Однако после расставания со своим временным тренером Игором Тудором накануне "Тоттенхэм" проявил настойчивость и смог переубедить Де Дзерби.
Как сообщает talkSPORT, "Тоттенхэм" предлагает Де Дзерби пятилетний контракт, который сделает Роберто самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского клуба.
Также бывшему наставнику "Брайтона" будет положен внушительный бонус, если он сможет спасти "Тоттенхэм" от вылета в семи оставшихся матчах этого сезона Премьер-Лиги.
Свой следующий матч "Тоттенхэм" проводит на выезде против "Сандерленда" 12 апреля, поэтому у "шпор" еще есть время, чтобы уладить оставшиеся вопросы.
В данный момент Де Дзерби находится без клуба, в январе покинув "Марсель", где он выиграл 57% своих матчей, и этот показатель выше, чем у любого из 34 предшественников Роберто с начала столетия.
30.03.2026 16:00
В России сделают номера обязательными для всех электросамокатов — как прокатных, так и частных
Росстандарт уже утвердил новые правила. Таблички с буквами, цифрами и кодом региона придётся вешать спереди и сзади. МВД и Минтранс создадут электронный реестр, куда внесут около 1,7 миллиона устройств, а за саму регистрацию нужно будет платить госпошлину.
При этом возникает серьёзная проблема: если при постановке личного электросамоката на учёт потребуется указывать его мощность, то для управления большинством моделей понадобятся права как на мопед, поскольку их двигатели мощнее 250 Вт.
Это нововведение может полностью уничтожить спрос на частные электросамокаты — люди просто не захотят сдавать экзамены ради обычных покатушек.
