"Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах с Де Дзерби

Роберто Де Дзерби теперь близок к назначению главным тренером "Тоттенхэма" после прорыва в переговорах.

Еще недавно считалось, что Де Дзерби открыт к работе с "Тоттенхэмом", но готов приступить только после окончания сезона, когда будет знать, останутся ли "шпоры" в Премьер-Лиге.



Однако после расставания со своим временным тренером Игором Тудором накануне "Тоттенхэм" проявил настойчивость и смог переубедить Де Дзерби.



Как сообщает talkSPORT, "Тоттенхэм" предлагает Де Дзерби пятилетний контракт, который сделает Роберто самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского клуба.



Также бывшему наставнику "Брайтона" будет положен внушительный бонус, если он сможет спасти "Тоттенхэм" от вылета в семи оставшихся матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Свой следующий матч "Тоттенхэм" проводит на выезде против "Сандерленда" 12 апреля, поэтому у "шпор" еще есть время, чтобы уладить оставшиеся вопросы.



В данный момент Де Дзерби находится без клуба, в январе покинув "Марсель", где он выиграл 57% своих матчей, и этот показатель выше, чем у любого из 34 предшественников Роберто с начала столетия.