Де Дзерби открыт к назначению в "Тоттенхэме" прямо сейчас

Бывший наставник французского "Марселя" Роберто Де Дзерби открыт к идее возглавить "Тоттенхэм" прямо сейчас.

"Тоттенхэм" рассматривает Де Дзерби в качестве своего фаворита на замену Игору Тудору, который накануне покинул лондонский клуб по обоюдному согласию сторон.



Изначально сообщалось, что Де Дзерби готов взяться за работу в "Тоттенхэме" только после окончания сезона, однако Sky in Italy утверждает, что уговоры "шпор" подействовали.



Де Дзерби пока не принял окончательное решение, но теперь открыт к идее немедленно приступить к работе в "Тоттенхэме" и провести заключительные семь матчей сезона.



В данный момент стороны продолжают переговоры насчет условий пятилетнего контракта, который сделает 46-летнего итальянца третьим тренером "Тоттенхэма" в этом сезоне после Томаса Франка и упомянутого Тудора.