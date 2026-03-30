Де Дзерби открыт к назначению в "Тоттенхэме" прямо сейчас
Бывший наставник французского "Марселя" Роберто Де Дзерби открыт к идее возглавить "Тоттенхэм" прямо сейчас.
"Тоттенхэм" рассматривает Де Дзерби в качестве своего фаворита на замену Игору Тудору, который накануне покинул лондонский клуб по обоюдному согласию сторон.
Изначально сообщалось, что Де Дзерби готов взяться за работу в "Тоттенхэме" только после окончания сезона, однако Sky in Italy утверждает, что уговоры "шпор" подействовали.
Де Дзерби пока не принял окончательное решение, но теперь открыт к идее немедленно приступить к работе в "Тоттенхэме" и провести заключительные семь матчей сезона.
В данный момент стороны продолжают переговоры насчет условий пятилетнего контракта, который сделает 46-летнего итальянца третьим тренером "Тоттенхэма" в этом сезоне после Томаса Франка и упомянутого Тудора.
30.03.2026 12:00
