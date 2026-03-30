"Тоттенхэм" пытается уговорить Де Дзерби

"Тоттенхэм" пытается убедить Роберто Де Дзерби стать своим следующим постоянным тренером.

Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Игор Тудор покинул пост временного тренера по обоюдному согласию сторон, набрав лишь одно очко в Премьер-Лиге за 44 дня своей работы.



По информации BBC, "Тоттенхэм" принял решение о расставании с Тудором сразу после поражения 0:3 от "Ноттингем Форест" 22 марта, но решил на неделю отложить объявление, чтобы дать Игору время на оплакивание смерти своего отца.



В данный момент исполнительный директор Винай Венкатешам и спортивный директор Йохан Ланге продолжают поиски нового рулевого, своей целью номер один рассматривая Де Дзерби.



Сразу несколько источников подтверждают, что Де Дзерби открыт к работе в "Тоттенхэме", но предпочитает дождаться окончания сезона, когда точно будет знать, останутся "шпоры" в Премьер-Лиге или нет.



Боссы же "Тоттенхэма" хотят убедить Де Дзерби взяться за работу уже сейчас. Они могут заинтересовать Роберто внушительным бонусом за выживание в Премьер-Лиге, а также условием в контракте о досрочном прекращении в случае вылета.



Одновременно с этим "Тоттенхэм" проявляет интерес к Шону Дайчу, рассматривая того на роль временного тренера, однако экс-наставник "Ноттингем Форест" хочет контракт минимум на 18 месяцев.



Среди тех, кто может согласиться на роль временного тренера, называются Райан Мейсон, Харри Рэднапп, Тим Шервуд, а также защитник "шпор" Бен Дэвис.



Популярный среди болельщиков "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино освободится не раньше лета, потому что сейчас готовит сборную США к домашнему Чемпионату Мира.