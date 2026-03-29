Игор Тудор покинул "Тоттенхэм", проведя в роли временного тренера только 44 дня.

Под руководством Тудора "Тоттенхэм" сыграл семь матчей во всех соревнованиях, потерпев пять поражений, добыв ничью против "Ливерпуля" и победу против "Атлетико".



Последним матчем Тудора в "Тоттенхэме" стало домашнее поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", после которого хорватский тренер узнал о смерти своего отца.



Учтя все обстоятельства, боссы "Тоттенхэма" решили попрощаться с Тудором, который оставил "шпор" в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



Примечательно, что в опубликованном "Тоттенхэмом" заявлении речь идет о расставании по обоюдному согласию сторон, а не об увольнении.



Вместе с Тудором "Тоттенхэм" покинули его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи. Клуб обещает назвать имя нового главного тренера "в надлежащее время".



Добавим, свой следующий матч "Тоттенхэм" проводит на выезде против "Сандерленда" 12 апреля.