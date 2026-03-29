Игор Тудор покинул "Тоттенхэм"
Игор Тудор покинул "Тоттенхэм", проведя в роли временного тренера только 44 дня.
Под руководством Тудора "Тоттенхэм" сыграл семь матчей во всех соревнованиях, потерпев пять поражений, добыв ничью против "Ливерпуля" и победу против "Атлетико".
Последним матчем Тудора в "Тоттенхэме" стало домашнее поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", после которого хорватский тренер узнал о смерти своего отца.
Учтя все обстоятельства, боссы "Тоттенхэма" решили попрощаться с Тудором, который оставил "шпор" в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.
Примечательно, что в опубликованном "Тоттенхэмом" заявлении речь идет о расставании по обоюдному согласию сторон, а не об увольнении.
Вместе с Тудором "Тоттенхэм" покинули его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи. Клуб обещает назвать имя нового главного тренера "в надлежащее время".
Добавим, свой следующий матч "Тоттенхэм" проводит на выезде против "Сандерленда" 12 апреля.
29.03.2026 18:00
Учтя все обстоятельства, боссы "Тоттенхэма" решили попрощаться с Тудором, который оставил "шпор" в очке.................
В целом ему как к тренеру особо вопросов нет, он реально старался, пробуя разные схемы, смену позиций.. удачи Игорю
Большой ошибкой будет приглашение Де Дзерби котооое автоматом поставит крест на возвращение Почеттино. Надеюсь на временщика, мы не вылетим хоть бы кто ни был сейчас у руля..
Харри Редкнапп - идеально бы вписался сейчас. Просто старичок с кучей опыта, свой человек для Тоттенхэма.
А летом возвращение Почеттино и постепенная доминация в АПЛ
И этот сломался в перерыве на сборные
не дали игорьку вывести клуб в чемпионшип
Все комментарии к этой новости
