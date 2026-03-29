"Юнайтед" сделал Кэррика своим фаворитом

Руководство "Манчестер Юнайтед" теперь рассматривает Майкла Кэррика фаворитом на роль следующего постоянного главного тренера.

Кэррик принял управление первой командой "Юнайтед" в январе, заменив Рубена Аморима, и с тех пор Майкл выиграл семь из 10 своих матчей.



"Юнайтед" поднялся на третье место в Премьер-Лиге и теперь имеет прекрасные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, благо в остатке сезона "красные дьяволы" не обременены выступлением в прочих турнирах, в отличие от конкурентов.



Изначально боссы "Юнайтед" хотели видеть следующим наставником породистого специалиста с опытом завоевания трофеев, однако варианты с Томасом Тухелем, Карло Анчелотти, а затем и Луисом Энрике отпали один за другим.



Для "Юнайтед" все еще доступны варианты с Юлианом Нагельсманном, Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино, но все эти тренеры не вызывают особого восторга у боссов клуба с "Олд Траффорд".



Поэтому, как утверждает TEAMtalk, все идет к тому, что Кэррик получит свою работу на постоянной основе, но "Юнайтед" по-прежнему собирается произвести назначение только после окончания сезона.