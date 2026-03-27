Луис Энрике отвергнет МЮ и подпишет новый контракт с ПСЖ

Майкл Кэррик стал еще ближе к назначению главным тренером "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе после того, как отпал вариант с его ключевым конкурентом.

Боссы "Юнайтед" рассматривали главного тренера ПСЖ Луиса Энрике в качестве одного из ведущих кандидатов на роль следующего постоянного наставника.



Однако i Sport стало известно от своих источников в Париже, что Энрике продлит свой рассчитанный до 2027 года контракт и продолжит работу на "Парк де Пренс". У боссов ПСЖ есть полная уверенность насчет этого.



Ранее таким же образом для "Юнайтед" отпали варианты с Томасом Тухелем и Карло Анчелотти, которые решили задержаться в сборных Англии и Бразилии, соответственно.



Таким образом, если Кэррик уверенно завершит сезон и вернет "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, у Майкла практически не будет конкурентов.