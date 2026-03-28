Геи и лесбиянки против приглашения Де Дзерби в "Тоттенхэм"

Объединение ЛГБТ-болельщиков "Тоттенхэма" выступило против приглашения тренера Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби считается фаворитом на замену временному тренеру "Тоттенхэма" Игору Тудору, но, по слухам, не хочет приступать к работе до окончания сезона.



Однако не все фанаты "Тоттенхэма" в восторге от идеи с приглашением Де Дзерби. Например, фанатское объединение Proud Lilywhites предпочитает вылететь из Премьер-Лиги, нежели увидеть Роберто на тренерском мостике.



Геи и лесбиянки из Proud Lilywhites настроены против Де Дзерби, потому что во время работы в "Марселе" Роберто публично поддерживал английского нападающего Мейсона Гринвуда, который в свое время изнасиловал и избил свою девушку.



"Дело не только в результатах или стиле футбола. Дело в ценностях, индивидуальности и роде людей, которых мы выбираем представлять нас. "Тоттенхэм" нуждается в перестройке — не только в плане результатов, но и культуры", — гласит заявление Proud Lilywhites.