В шорт-листе МЮ на замену Каземиро осталось трое

Каземиро "Манчестер Юнайтед" сузил до трех имен свой шорт-лист на замену полузащитнику Каземиро.

Как известно, в конце сезона "Юнайтед" прощается с Каземиро, контракт которого было решено не продлевать.

В лице Каземиро "Юнайтед" лишится игрока, который утвердился ключевым членом команды при Майкле Кэррике.

С переходом в "Юнайтед" связывают многих полузащитников, однако Daily Mail утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" решил не распылять свои усилия и сосредоточился на трех игроках.

Речь идет о Сандро Тонали из "Ньюкасла", Эллиоте Андерсоне из "Ноттингем Форест" и Адаме Уортоне из "Кристал Пэлас".

Источник добавляет, что "Юнайтед" может потребоваться второй полузащитник в случае ухода Мануэля Угарте.

А вот Бруно Гимараэс, партнер Тонали по "Ньюкаслу", едва ли перейдет в "Юнайтед", несмотря на упорные слухи в прессе.





Автор mihajlo   

Дата 26.03.2026 17:00

