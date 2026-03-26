"Эвертон" готов судиться с Премьер-Лигой из-за "Челси"

"Эвертон" рассматривает возможность подачи судебного иска к Премьер-Лиге насчет санкций, которые были применены к "Челси" за финансовые нарушения.

На прошлой неделе Премьер-Лига объявила, что "Челси" был оштрафован на 10 миллионов фунтов за финансовые нарушения, допущенные при предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче.



Речь идет о секретных платежах посредникам и игрокам на общую сумму в 47.5 млн. фунтов при совершении "синими" приобретений в течение семилетнего периода.



По информации The Guardian, остальные клубы дивизиона считают такое наказание слишком мягким, а "Эвертон" даже собирается официально запросить у Премьер-Лиги объяснения, почему "Челси" избежал каких-либо санкций спортивного характера.



Также "Эвертон", с которого в сезоне 2023/24 сняли восемь очков за нарушения правил финансового фейр-плей, изучает юридические возможности, чтобы оспорить вынесенный Премьер-Лигой вердикт в отношении "Челси".



Позицию "Эвертона" поддерживает "Ноттингем Форест", который был подвергнут снятию четырех очков в сезоне 2023/24 за нарушения правил ФФП, и представители двух клубов даже провели встречу о координации своих действий.