Салах покидает "Ливерпуль" в конце сезона

Нападающий Мохамед Салах достиг договоренности с "Ливерпулем" о своем уходе из клуба в конце сезона.

Салах выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" летом 2017, утвердившись одним из лучших игроков в истории клуба с "Энфилда".



Вместе с "Ливерпулем" Салах выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.



В своих 435 матчах за "Ливерпуль" Мохамед забил 255 голов, что делает Мохамеда третьим лучшим бомбардиром в истории мерсисайдского клуба.



Салах менее года назад заключил новый контракт до 2027 года, однако события этого сезона подтолкнули 33-летнего египтянина к тому, чтобы покинуть "Ливерпуль" раньше времени.



Этот сезон Салах проводит заметно слабее, нежели предыдущие. Одно время Мохамед даже перестал попадать в стартовый состав "Ливерпуля", из-за чего устроил скандал, публично подвергнув критике главного тренера Арне Слота. В итоге стороны решили прекратить свое сотрудничество.



"Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я уйду из "Ливерпуля" в конце сезона", — говорит Салах на записи, опубликованной в социальной сети.