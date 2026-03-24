Салах покидает "Ливерпуль" в конце сезона
Нападающий Мохамед Салах достиг договоренности с "Ливерпулем" о своем уходе из клуба в конце сезона.
Салах выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" летом 2017, утвердившись одним из лучших игроков в истории клуба с "Энфилда".
Вместе с "Ливерпулем" Салах выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.
В своих 435 матчах за "Ливерпуль" Мохамед забил 255 голов, что делает Мохамеда третьим лучшим бомбардиром в истории мерсисайдского клуба.
Салах менее года назад заключил новый контракт до 2027 года, однако события этого сезона подтолкнули 33-летнего египтянина к тому, чтобы покинуть "Ливерпуль" раньше времени.
Этот сезон Салах проводит заметно слабее, нежели предыдущие. Одно время Мохамед даже перестал попадать в стартовый состав "Ливерпуля", из-за чего устроил скандал, публично подвергнув критике главного тренера Арне Слота. В итоге стороны решили прекратить свое сотрудничество.
"Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я уйду из "Ливерпуля" в конце сезона", — говорит Салах на записи, опубликованной в социальной сети.
24.03.2026 22:00
Удачи тебе, ебырь членси
КОРОЛЬ! Лучший игрок АПЛ за последние 10 лет.
Ливеру нужно покупать в основу игроков одновременно на левый и правый фланг атаки. Если Эдвардс провалит второе ТО подряд, они превратятся в МЮ.
