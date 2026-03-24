Салах покидает "Ливерпуль" в конце сезона

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах достиг договоренности с "Ливерпулем" о своем уходе из клуба в конце сезона.

Салах выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" летом 2017, утвердившись одним из лучших игроков в истории клуба с "Энфилда".

Вместе с "Ливерпулем" Салах выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.

В своих 435 матчах за "Ливерпуль" Мохамед забил 255 голов, что делает Мохамеда третьим лучшим бомбардиром в истории мерсисайдского клуба.

Салах менее года назад заключил новый контракт до 2027 года, однако события этого сезона подтолкнули 33-летнего египтянина к тому, чтобы покинуть "Ливерпуль" раньше времени.

Этот сезон Салах проводит заметно слабее, нежели предыдущие. Одно время Мохамед даже перестал попадать в стартовый состав "Ливерпуля", из-за чего устроил скандал, публично подвергнув критике главного тренера Арне Слота. В итоге стороны решили прекратить свое сотрудничество.

"Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я уйду из "Ливерпуля" в конце сезона", — говорит Салах на записи, опубликованной в социальной сети.





Автор mihajlo   

Дата 24.03.2026 22:00

  1. tihinya-moiyobir 24.03.2026 22:04 # tihinya-moiyobir
    Удачи тебе, ебырь членси

  2. dexter 24.03.2026 22:04 # dexter
    КОРОЛЬ! Лучший игрок АПЛ за последние 10 лет.

  3. kellborn 24.03.2026 22:02 # kellborn
    Ливеру нужно покупать в основу игроков одновременно на левый и правый фланг атаки. Если Эдвардс провалит второе ТО подряд, они превратятся в МЮ.

