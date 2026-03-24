"Тоттенхэм" может позвать Де Дзерби уже сейчас

"Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы уже сейчас предложить работу бывшему главному тренеру французского "Марселя" Роберто Де Дзерби.

После двух обнадеживающих матчей при временном тренере Игоре Тудоре — против "Ливерпуля" и "Атлетико" — "Тоттенхэм" с треском провалился, потерпев домашнее поражение 0:3 от "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" находится всего в одном очке от зона вылета Премьер-Лиги, и в этот международный перерыв боссам лондонского клуба нужно решить, как поступить с Тудором.



Ранее считалось, что "Тоттенхэм" может позвать другого временщика на место Тудора, однако The Times стало известно, что "шпоры" рассматривают возможность назначения постоянного тренера.



При этом специалисты вроде Маурисио Почеттино и Андони Ираолы, которые интересуют "Тоттенхэм", освободятся не раньше лета, и прямо сейчас единственным достойным вариантом для "шпор" является Де Дзерби, который в январе покинул "Марсель".



В "Тоттенхэме" понимают, что угроза вылета из Премьер-Лиги могут отпугнуть Де Дзерби, поэтому готовы включить в контракт итальянского тренера условие о досрочном прекращении в случае понижения клуба в классе.