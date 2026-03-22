Дубль О'Райли принес "Сити" Кубок Лиги

Два гола Нико О'Райли в течение пяти минут обеспечили "Манчестер Сити" победу 0:2 над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги.

Как и ожидалось, на воротах "канониров" оказался Кепа Аррисабалага. Эберечи Эзе неожиданно не попал в заявку, поэтому Кай Хаверц вышел помогать Виктору Дьекерешу.



Джеймсу Траффорду было доверено защищать ворота "горожан". В отсутствие Марка Гехи и Рубена Невеша пару центральных защитников составили Абдукодир Хусанов и Натан Аке. Нико О'Райли и Антуан Семеньо появились вместо Райана Аит-Нури и Тиджани Рейндерса.



Матч на "Уэмбли" начался с трех подряд сейвов Траффорда, который отразил удар Хаверца и два Букайо Сака.



Далее мяч лучше держался у "Сити", однако "горожане" не доводили свои атаки до ударов. Однажды Эрлинг Холанд слегка не успел замкнуть подачу Семеньо.



Первый тайм получился весьма скучным, те три отраженных Траффордом удара так и остались единственным опасным эпизодом до перерыва.



После перерыва "Сити" заметно прибавил. "Арсенал" оказался к застигнут врасплох, и на 60-й минуте счет был открыт. Кепа выпустил мяч из рук после передачи Райана Шерки с правого края штрафной, а О'Райли опередил Мартина Субименди и головой поразил ворота — 0:1.



Не успев опомниться, "канониры" пропустили еще раз. Матеуш Нунеш мягко навесил с правого края штрафной, а О'Райли вновь подставил свою голову — 0:2.



Постепенно "Арсенал" пришел в себя, бросился атаковать из последних сил. Появившиеся на замену Риккардо Калафьори и Габриэль Жезус отметились попаданиями в каркас ворот, но счет изменить "канонирам" не удалось.



Хосеп Гвардиола нашел правильные слова для своей команды после унылого первого тайма без единого удара в створ. "Сити" заметно прибавил после перерыва, а "Арсенал" оказался к этому не готов, да еще и Кепа подвел свою команду.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)



Голы: О'Райли 60, 64.



"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Жезус 82), Салиба, Габриэль, Инкапье (Калафьори 65), Райс, Субименди, Хаверц (Мадуэке 66), Сака, Троссард (Мартинелли 82), Дьекереш.



"Манчестер Сити": Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке, О'Райли, Родри, Силва, Семеньо, Шерки (Фоден 90), Доку, Холанд.



Предупреждения: Инкапье, Аррисабалага, Уайт — Хусанов.



