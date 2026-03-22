Дубль О'Райли принес "Сити" Кубок Лиги

Нико О Райли Два гола Нико О'Райли в течение пяти минут обеспечили "Манчестер Сити" победу 0:2 над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги.

Как и ожидалось, на воротах "канониров" оказался Кепа Аррисабалага. Эберечи Эзе неожиданно не попал в заявку, поэтому Кай Хаверц вышел помогать Виктору Дьекерешу.

Джеймсу Траффорду было доверено защищать ворота "горожан". В отсутствие Марка Гехи и Рубена Невеша пару центральных защитников составили Абдукодир Хусанов и Натан Аке. Нико О'Райли и Антуан Семеньо появились вместо Райана Аит-Нури и Тиджани Рейндерса.

Матч на "Уэмбли" начался с трех подряд сейвов Траффорда, который отразил удар Хаверца и два Букайо Сака.

Далее мяч лучше держался у "Сити", однако "горожане" не доводили свои атаки до ударов. Однажды Эрлинг Холанд слегка не успел замкнуть подачу Семеньо.

Первый тайм получился весьма скучным, те три отраженных Траффордом удара так и остались единственным опасным эпизодом до перерыва.

После перерыва "Сити" заметно прибавил. "Арсенал" оказался к застигнут врасплох, и на 60-й минуте счет был открыт. Кепа выпустил мяч из рук после передачи Райана Шерки с правого края штрафной, а О'Райли опередил Мартина Субименди и головой поразил ворота — 0:1.

Не успев опомниться, "канониры" пропустили еще раз. Матеуш Нунеш мягко навесил с правого края штрафной, а О'Райли вновь подставил свою голову — 0:2.

Постепенно "Арсенал" пришел в себя, бросился атаковать из последних сил. Появившиеся на замену Риккардо Калафьори и Габриэль Жезус отметились попаданиями в каркас ворот, но счет изменить "канонирам" не удалось.

Хосеп Гвардиола нашел правильные слова для своей команды после унылого первого тайма без единого удара в створ. "Сити" заметно прибавил после перерыва, а "Арсенал" оказался к этому не готов, да еще и Кепа подвел свою команду.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)

Голы: О'Райли 60, 64.

"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Жезус 82), Салиба, Габриэль, Инкапье (Калафьори 65), Райс, Субименди, Хаверц (Мадуэке 66), Сака, Троссард (Мартинелли 82), Дьекереш.

"Манчестер Сити": Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке, О'Райли, Родри, Силва, Семеньо, Шерки (Фоден 90), Доку, Холанд.

Предупреждения: Инкапье, Аррисабалага, Уайт — Хусанов.

Манчестер Сити — обладатель Кубка Лиги в 2026 году





Автор mihajlo   

Дата 22.03.2026 21:25

  1. sean-dyche18plus 22.03.2026 21:53 # sean-dyche18plus
    агент кепа четко сработал.красава.

  2. largo-winch 22.03.2026 21:52 # largo-winch
    Зачем вообще существует Кубок Лиги???

  3. dembo 22.03.2026 21:50 # dembo
    у заднеприводных виноват кепа...
    а то что сити весь матч рылом возил ето другое)

  4. halamadrid94 22.03.2026 21:48 # halamadrid94
    Ну что там с квадруплом?) Хорошо хоть ЛЧ топ сетку подогнали. Но не удивлюсь , если лиссабонские львы на кураже сметут сломленных покерят. Уж слишком бесхарактерно выглядели сегодня.

  5. rumiplo 22.03.2026 21:46 # rumiplo
    максимум команды на чужом поле ясен.0 трофи. лохи кто вякают все равно гораздо ниже.арсеналпо делу проебал с треском

  6. dembo 22.03.2026 21:46 # dembo
    срайсика заметил кто?

  7. ska-skvo 22.03.2026 21:45 # ska-skvo
    Могу сказать что и чемпионство упустят, а СоСиТи окрылённый полетит на всех порах.

  8. dembo 22.03.2026 21:45 # dembo
    а знаете что самое забавно? арсенал на етихад выйдет так же оборонять ничью, не будут лезать в атаку и будут весь матч отбиваться ахахахха ЧЕМПИОНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

  9. ska-skvo 22.03.2026 21:43 # ska-skvo
    Гелевый уёбок нахуй из клуба

  10. redwhitegun 22.03.2026 21:43 # redwhitegun
    Претензий насчет Кепы я, кстати, ваще не понял. Он весь кубок отыграл надежно и заслужил сыграть в финале, это не одно и тоже, как выпустить Йоргенсена или Кински в ЛЧ. Понятно что Райя сильнее, но это был турнир Кепы. Ошибся - бывает, но там вся команда сыграла плохо. Кроме того, теперь у Артеты есть веские основания не выпускать его против серьезных соперников в КА)

  11. dembo 22.03.2026 21:39 # dembo
    "спасибо пенсам за кепу" (с)



    ну разве ето не прекрасно?:))) ахахаххаха

  12. alexomck 22.03.2026 21:39 # alexomck
    Официально: Артета - новый Клопп.
    Та же упоротость на одной идее, проигрыши в финалах и чемпик, когда все конкуренты в кризисе. Ниша освободилась, ниша занята.

  13. paroljlogin7237 22.03.2026 21:38 # paroljlogin7237
    Вратари не бегают, эта тема со сменной вратарей в других турнирах нихуя не работает, Лч тоже это хорошо показала. Ошибка вратаря, добили вторым и геймовер. Жаль конечно, но двигаемся дальше. Большие турниры впереди.

    По дембо я обратил внимание, что чел прям топит за Сити, пишет тут в открытую какая она великолепная команда и чмырит Челси. Надеюсь таких фанатов у Арсенала нет, ибо слать таких переобувал надо.

  14. dembo 22.03.2026 21:37 # dembo
    Ну мёд (с)

  15. dembo 22.03.2026 21:36 # dembo
    22.03.2026 20:08 #
    rice

    Автобус.
    22.03.2026 20:13 #
    paroljlogin7237

    Автобус и грязная игра против Арсенала. Опять этот Арсенал играет не красиво, Сити заслужил забрать все трофеи

    Источник: https://fapl.ru/posts/121008/?c=1

    22.03.2026 20:23 #
    paroljlogin7237

    Арсенал во втором тайме должен пристрелить Сити. Один игрок может помешать победе Арсенала - Семеньо, очень хорошо отыграл первый тайм, Хинсапи проиграл все дуели.

    Источник: https://fapl.ru/posts/121008/?c=1


    22.03.2026 20:30 #
    gameboy

    Хаверц и Дьекереш, о чем думал Артетыч когда этих покемонов разместил в старте
    22.03.2026 20:35 #
    sausage

    Не ссы, Витя забьёт.

    Источник: https://fapl.ru/posts/121008/?c=1

  16. narcot-legend 22.03.2026 21:35 # narcot-legend
    Если эти педики просрут АПЛ - это будет самый эпичный проеб за всю историю, это будет пиздец))

  17. narcot 22.03.2026 21:34 # narcot
    владение 38-62
    хГ .63 - 1.6
    фолы 12 - 10
    угловые 3 - 3 (главная причина)



    memfis63

    эх быстрее бы сыграть против мц, хочу увидеть автобус фирменный автобус от Гвардиолы

    ммм,кайф
  18. redwhitegun 22.03.2026 21:32 # redwhitegun
    По делу, во втором тайме Арсик тупо переехали, команда буквально не могла зацепиться за мяч и дело не только в отсутствии Эзе и Эдегора - Субименди ужасно сыграл, еще и гол из под него забили) Надесюь это поражение не слишком ударит по команде, чемпионат отпускать нельзя.

  19. narcot-legend 22.03.2026 21:31 # narcot-legend
    КОРОЛИ!!!

  20. dembo 22.03.2026 21:31 # dembo
    теперь сити обязан просто выиграть все свои матчи в апл.
    Арсенал еще где-то оступиться, к гадалке не ходи, просто посмотрите на это посмешище, которое мнит себя чемпионской командой.

    ноль игры, пинают защи мяч вперед на авось , вдруг там головоеб зацепится и протащит....навесики навесики угловые.

    тьфу блять




    Футбол сегодня победил.
    Пеп, спасибо что просто есть! ЗНатный гунероеб

