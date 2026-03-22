Дубль О'Райли принес "Сити" Кубок Лиги
Два гола Нико О'Райли в течение пяти минут обеспечили "Манчестер Сити" победу 0:2 над "Арсеналом" в финале Кубка Лиги.
Как и ожидалось, на воротах "канониров" оказался Кепа Аррисабалага. Эберечи Эзе неожиданно не попал в заявку, поэтому Кай Хаверц вышел помогать Виктору Дьекерешу.
Джеймсу Траффорду было доверено защищать ворота "горожан". В отсутствие Марка Гехи и Рубена Невеша пару центральных защитников составили Абдукодир Хусанов и Натан Аке. Нико О'Райли и Антуан Семеньо появились вместо Райана Аит-Нури и Тиджани Рейндерса.
Матч на "Уэмбли" начался с трех подряд сейвов Траффорда, который отразил удар Хаверца и два Букайо Сака.
Далее мяч лучше держался у "Сити", однако "горожане" не доводили свои атаки до ударов. Однажды Эрлинг Холанд слегка не успел замкнуть подачу Семеньо.
Первый тайм получился весьма скучным, те три отраженных Траффордом удара так и остались единственным опасным эпизодом до перерыва.
После перерыва "Сити" заметно прибавил. "Арсенал" оказался к застигнут врасплох, и на 60-й минуте счет был открыт. Кепа выпустил мяч из рук после передачи Райана Шерки с правого края штрафной, а О'Райли опередил Мартина Субименди и головой поразил ворота — 0:1.
Не успев опомниться, "канониры" пропустили еще раз. Матеуш Нунеш мягко навесил с правого края штрафной, а О'Райли вновь подставил свою голову — 0:2.
Постепенно "Арсенал" пришел в себя, бросился атаковать из последних сил. Появившиеся на замену Риккардо Калафьори и Габриэль Жезус отметились попаданиями в каркас ворот, но счет изменить "канонирам" не удалось.
Хосеп Гвардиола нашел правильные слова для своей команды после унылого первого тайма без единого удара в створ. "Сити" заметно прибавил после перерыва, а "Арсенал" оказался к этому не готов, да еще и Кепа подвел свою команду.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)
Голы: О'Райли 60, 64.
"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Жезус 82), Салиба, Габриэль, Инкапье (Калафьори 65), Райс, Субименди, Хаверц (Мадуэке 66), Сака, Троссард (Мартинелли 82), Дьекереш.
"Манчестер Сити": Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке, О'Райли, Родри, Силва, Семеньо, Шерки (Фоден 90), Доку, Холанд.
Предупреждения: Инкапье, Аррисабалага, Уайт — Хусанов.
22.03.2026 21:25
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
агент кепа четко сработал.красава.
Зачем вообще существует Кубок Лиги???
у заднеприводных виноват кепа...
а то что сити весь матч рылом возил ето другое)
Ну что там с квадруплом?) Хорошо хоть ЛЧ топ сетку подогнали. Но не удивлюсь , если лиссабонские львы на кураже сметут сломленных покерят. Уж слишком бесхарактерно выглядели сегодня.
максимум команды на чужом поле ясен.0 трофи. лохи кто вякают все равно гораздо ниже.арсеналпо делу проебал с треском
срайсика заметил кто?
Могу сказать что и чемпионство упустят, а СоСиТи окрылённый полетит на всех порах.
а знаете что самое забавно? арсенал на етихад выйдет так же оборонять ничью, не будут лезать в атаку и будут весь матч отбиваться ахахахха ЧЕМПИОНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Гелевый уёбок нахуй из клуба
Претензий насчет Кепы я, кстати, ваще не понял. Он весь кубок отыграл надежно и заслужил сыграть в финале, это не одно и тоже, как выпустить Йоргенсена или Кински в ЛЧ. Понятно что Райя сильнее, но это был турнир Кепы. Ошибся - бывает, но там вся команда сыграла плохо. Кроме того, теперь у Артеты есть веские основания не выпускать его против серьезных соперников в КА)
"спасибо пенсам за кепу" (с)
ну разве ето не прекрасно?:))) ахахаххаха
Официально: Артета - новый Клопп.
Та же упоротость на одной идее, проигрыши в финалах и чемпик, когда все конкуренты в кризисе. Ниша освободилась, ниша занята.
Вратари не бегают, эта тема со сменной вратарей в других турнирах нихуя не работает, Лч тоже это хорошо показала. Ошибка вратаря, добили вторым и геймовер. Жаль конечно, но двигаемся дальше. Большие турниры впереди.
По дембо я обратил внимание, что чел прям топит за Сити, пишет тут в открытую какая она великолепная команда и чмырит Челси. Надеюсь таких фанатов у Арсенала нет, ибо слать таких переобувал надо.
Ну мёд (с)
22.03.2026 20:08 #
rice
Автобус.
22.03.2026 20:13 #
paroljlogin7237
Автобус и грязная игра против Арсенала. Опять этот Арсенал играет не красиво, Сити заслужил забрать все трофеи
22.03.2026 20:23 #
paroljlogin7237
Арсенал во втором тайме должен пристрелить Сити. Один игрок может помешать победе Арсенала - Семеньо, очень хорошо отыграл первый тайм, Хинсапи проиграл все дуели.
22.03.2026 20:30 #
gameboy
Хаверц и Дьекереш, о чем думал Артетыч когда этих покемонов разместил в старте
22.03.2026 20:35 #
sausage
Не ссы, Витя забьёт.
Если эти педики просрут АПЛ - это будет самый эпичный проеб за всю историю, это будет пиздец))
владение 38-62
хГ .63 - 1.6
фолы 12 - 10
угловые 3 - 3 (главная причина)
memfis63
эх быстрее бы сыграть против мц, хочу увидеть автобус фирменный автобус от Гвардиолы
ммм,кайф
По делу, во втором тайме Арсик тупо переехали, команда буквально не могла зацепиться за мяч и дело не только в отсутствии Эзе и Эдегора - Субименди ужасно сыграл, еще и гол из под него забили) Надесюь это поражение не слишком ударит по команде, чемпионат отпускать нельзя.
КОРОЛИ!!!
теперь сити обязан просто выиграть все свои матчи в апл.
Арсенал еще где-то оступиться, к гадалке не ходи, просто посмотрите на это посмешище, которое мнит себя чемпионской командой.
ноль игры, пинают защи мяч вперед на авось , вдруг там головоеб зацепится и протащит....навесики навесики угловые.
тьфу блять
Футбол сегодня победил.
Пеп, спасибо что просто есть! ЗНатный гунероеб
