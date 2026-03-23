Габриэль получил травму колена и не поехал в сборную Бразилии

Травма колена помешала защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу откликнуться на вызов в сборную Бразилии.

Габриэль целиком провел проигранный "Арсеналом" финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" накануне (0:2).



В заявлении, опубликованном Бразильской федерацией футбола, говорится, что после матча на "Уэмбли" 28-летний защитник пожаловался на болевые ощущения в правом колене.



Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, чья команда в этот международный перерыв проведет товарищеские матчи против Франции и Хорватии, решил никого дополнительно не приглашать на место Габриэля.



Добавим, прежде от поездок в свои сборные отказались партнеры Габриэля по "Арсеналу" в лице Вильяма Салиба, Юрриена Тимбера, Эберечи Эзе и Леандро Троссарда.