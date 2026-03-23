Салиба получил травму в финале Кубка Лиги

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил травму лодыжки в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" и теперь не поедет в сборную Франции.

24-летний Салиба целиком провел проигранный "Арсеналом" матч на "Уэмбли" накануне (0:2), однако после финального свистка Вильям был вынужден обратиться за медицинской помощью.



Как следует из заявления, опубликованного Французской федерацией футбола, Салиба получил травму левой лодыжки, а минимальный период восстановления составит 10 дней.



Поэтому Салиба не сможет откликнуться на вызов в сборную Франции, которая во вторник улетит в Соединенные Штаты, чтобы сыграть там товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии.



На место выбывшего игрока французами был приглашен защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа, который прежде не вызывался в национальную команду.