Салиба получил травму в финале Кубка Лиги

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил травму лодыжки в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" и теперь не поедет в сборную Франции.

24-летний Салиба целиком провел проигранный "Арсеналом" матч на "Уэмбли" накануне (0:2), однако после финального свистка Вильям был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Как следует из заявления, опубликованного Французской федерацией футбола, Салиба получил травму левой лодыжки, а минимальный период восстановления составит 10 дней.

Поэтому Салиба не сможет откликнуться на вызов в сборную Франции, которая во вторник улетит в Соединенные Штаты, чтобы сыграть там товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии.

На место выбывшего игрока французами был приглашен защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа, который прежде не вызывался в национальную команду.





Метки Арсенал, Салиба, сборная Франции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2026 06:00

Количество просмотров Просмотров: 295

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




    (ответить)

    (ответить)

Добавить комментарий


Поиск: