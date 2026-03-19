"Челси" установил источник утечек информации

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что его клуб установил источник утечек информации насчет состава команды на матчи.

Французская пресса еще за несколько часов опубликовала стартовый состав "Челси" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ на прошлой неделе.



В ответном матче с ПСЖ история почти повторилась, потому что прессе стало известно, что Весле Фофана имеет проблемы со здоровьем и что пару центральных защитников "Челси" составят Трево Чалоба с Йоррелом Хато.



В итоге "Челси" смог определить, кто "сливает" информацию наружу, и Daily Mail может подтвердить, что это не игрок, несмотря на подозрения насчет некоторых членов команды Росеньора.



"Мы знаем, кто это. Это происходило не от злого умысла в отношении меня или команды. Мы знаем, откуда это, и мы разобрались в ситуации", — заявил Росеньор.