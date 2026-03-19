"Челси" потребует рекордную компенсацию за Энцо Фернандеса

"Челси" потребует рекордную для Премьер-Лиги компенсацию, если полузащитник Энцо Фернандес решит уйти из клуба.

После поражения 0:3 от ПСЖ в ответном матче Лиги Чемпионов Фернандес поставил под сомнение свое будущее в "Челси". Энцо сказал, что ситуация прояснится после ЧМ-2026.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Фернандес действительно открыт к уходу из "Челси", но "синие" в данный момент не помышляют о продаже 25-летнего аргентинца.



В январе 2023 Фернандес обошелся "Челси" в 107 миллионов фунтов, и если до продажи Энцо все же дойдет, "синие" готовы потребовать свыше тех 125 млн. фунтов, которые получил "Ньюкасл" от "Ливерпуля" за Александера Исака.



Разумеется, позволить себе Фернандеса, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2032 года, могут позволить только избранные клубы вроде представителей саудовской лиги, ПСЖ и "Реала".



Как раз "Реал" называется Джейкобсом наиболее предпочтительным направлением для самого Фернандеса, однако в данный момент нет гарантий, что обидчик "Манчестер Сити" по 1/8 финала Лиги Чемпионов сделает свое предложение по Энцо.