"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где теперь сразится с французским ПСЖ.

На правый фланг обороны "красных" вернулся Джереми Фримпонг, благодаря чему Доминик Собослаи поднялся в полузащиту.



"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру и, несмотря на отсутствие явных моментов, открыл счет на 25-й минуте. Исполняя угловой, Алексис Макаллистер прострелил низом, а Собослаи вбежал в штрафную и нанес удар в касание — 1:0.



Спустя четыре минуты Мохамед Салах выскочил один на один по центру, но перебросить мяч через голкипера "Галатасарая" не смог.



Вскоре мог отличиться Макаллистер. Алексис пробивал головой из пределов вратарской площади, но попал в перекладину.



В концовке первого гости все-таки дрогнули еще раз. Собослаи был остановлен фолом в чужой штрафной, однако Салах не реализовал пенальти, не сумев пробить голкипера.



Но начался второй тайм, и Салах исправился. Мохамед прострелил с правого края штрафной на Уго Экитике, который пробил в касание с подступов к вратарской — 2:0.



На 53-й минуте Райан Гравенберх сыграл на добиваении после отраженного голкипером удара Салаха — 3:0.



Спустя три минуты Вильфрид Синго срезал мяч в свои ворота после прострела Фримпонга, однако из-за офсайда автогол не был засчитан.



На 62-й минуте "Галатасарай" все-таки пропустил четвертый гол. Салах сыграл в стенку с Флорианом Вирцем, вышел за пределы штрафной и нанес удар в дальний угол ворот — 4:0.



Вскоре Салах попал в перекладину, но затем игра стала затухать. В концовке Макаллистер затолкал мяч в ворота с метра, однако из-за нападения на голкипера гол не был засчитан.



Реализуй Салах пенальти, и "Ливерпуль" мог победить еще комфортнее. Но "красные" и так уверенно разобрались со своим соперником, который даже не сопротивлялся после перерыва.



"Ливерпуль" (Англия) — "Галатасарай" (Турция) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1



Голы: Собослаи 25, Экитике 51, Гравенберх 53, Салах 62.



"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг (Джонс 67), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Ньони 89), Макаллистер, Салах (Гакпо 74), Собослаи, Вирц (Нгумоа 89), Экитике (Кьеза 89).



"Галатасарай": Чакыр, Боэ (Ланг 45, Икарди 80), Синго, Бардагжи (Эльмали 73), Якобс, Торрейра (Акгюн 60), Лемина, Шаллаи, Сара, Йылмаз, Осимхен (Сане 45).

