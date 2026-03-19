"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где теперь сразится с французским ПСЖ.
На правый фланг обороны "красных" вернулся Джереми Фримпонг, благодаря чему Доминик Собослаи поднялся в полузащиту.
"Ливерпуль" сразу же принялся диктовать игру и, несмотря на отсутствие явных моментов, открыл счет на 25-й минуте. Исполняя угловой, Алексис Макаллистер прострелил низом, а Собослаи вбежал в штрафную и нанес удар в касание — 1:0.
Спустя четыре минуты Мохамед Салах выскочил один на один по центру, но перебросить мяч через голкипера "Галатасарая" не смог.
Вскоре мог отличиться Макаллистер. Алексис пробивал головой из пределов вратарской площади, но попал в перекладину.
В концовке первого гости все-таки дрогнули еще раз. Собослаи был остановлен фолом в чужой штрафной, однако Салах не реализовал пенальти, не сумев пробить голкипера.
Но начался второй тайм, и Салах исправился. Мохамед прострелил с правого края штрафной на Уго Экитике, который пробил в касание с подступов к вратарской — 2:0.
На 53-й минуте Райан Гравенберх сыграл на добиваении после отраженного голкипером удара Салаха — 3:0.
Спустя три минуты Вильфрид Синго срезал мяч в свои ворота после прострела Фримпонга, однако из-за офсайда автогол не был засчитан.
На 62-й минуте "Галатасарай" все-таки пропустил четвертый гол. Салах сыграл в стенку с Флорианом Вирцем, вышел за пределы штрафной и нанес удар в дальний угол ворот — 4:0.
Вскоре Салах попал в перекладину, но затем игра стала затухать. В концовке Макаллистер затолкал мяч в ворота с метра, однако из-за нападения на голкипера гол не был засчитан.
Реализуй Салах пенальти, и "Ливерпуль" мог победить еще комфортнее. Но "красные" и так уверенно разобрались со своим соперником, который даже не сопротивлялся после перерыва.
"Ливерпуль" (Англия) — "Галатасарай" (Турция) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:1
Голы: Собослаи 25, Экитике 51, Гравенберх 53, Салах 62.
"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг (Джонс 67), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Ньони 89), Макаллистер, Салах (Гакпо 74), Собослаи, Вирц (Нгумоа 89), Экитике (Кьеза 89).
"Галатасарай": Чакыр, Боэ (Ланг 45, Икарди 80), Синго, Бардагжи (Эльмали 73), Якобс, Торрейра (Акгюн 60), Лемина, Шаллаи, Сара, Йылмаз, Осимхен (Сане 45).
19.03.2026 01:00
Арс со Спортингом... Как будто бы ну все у команды есть, чтобы покер сделать в этом сезоне. Все просто складывается. Даже игра по чемпионки унылая до ужаса.
жирнич, оправдывайся
Где мой скрин
Никогда не делал. У меня на клаве даже кнопки такой нет.
Че у тебя с ебалом? Всё в перефорс пытаешься?
Красавцы, чё. Показательный факт - это когда Ливерпуль, ведя 4:0, прессингует у штрафной соперника. Хуй что-либо подобное видели в этом сезоне. Главное теперь с Брайтоном не вернуться к прежним настройкам ебаного ватоката и похуизма.
После этого матча я могу засыпать спокойно, мы не вылетим с АПЛ. Тудор молодец, игра в первом тайме была идеальной.
И конечно прощай Лига Чемпионов.. смотрел последние минут с грустью, что когда теперь я это снова увижу.
Молодцы. Даже Слата можно похвалить за персоналку Коната против Барыша. Но, осознанной игры в атаке нет, как и небыло. Потому мы имеем два совершенно разных тайма. В первом - Сарай играл структурированно и у Ливапю было много желания, но всего лишь пара моментов, а во втором - Сарай поплыл. Сказалась и травма Осеменителя, и пропущенные голы. Турки просто не понимали, как выходить в атаку без Осимена и Барыша.
Дежавю игры с РМ. Там, Брэдли съел Винни, да и в целом было больше желания нежели осознанной тактической установки в атаке.
только отсталые подзалупли могли ссаться перед матчем и думать, что ливерпуль не выиграет у етого сарая, в каком бы состоянии не был ливер.
Комоне, сарай максимум показывает только на своем сарае.
Их айнтрахт сношал ...их юве просто в меньшенстве утюжил...
Против ПСЖ у этой обороны Ливера нет шансов. Салаху пора на пенсию.
Не плохо, хотя сарай простотерестал играть, играл только Чакыр.
