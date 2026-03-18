Ричард Хьюз входит в шорт-лист "Аль-Хиляля"

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз действительно может оставить мерсисайдский клуб ради работы в Саудовской Аравии.

На днях саудовский журналист Ахмелд Альаджлан опубликовал информацию о том, что Хьюз договорился с "Аль-Хилялем", куда перейдет после окончания сезона.



Вообще, слухи об интересе "Аль-Хиляля" к Хьюзу впервые возникли еще в январе, и The Telegraph может подтвердить, что 46-летний шотландец входит в шорт-лист из трех кандидатов на роль нового спортивного директора саудовского клуба.



Однако говорить о какой-либо договоренности преждевременно, и пока "Аль-Хиляль" даже не обращался к "Ливерпулю", с которым Хьюз по-прежнему связан контрактом. А сам Ричард не выражал желания уйти.



"Аль-Хиляль" является одним из четырех больших саудовских клубов, поддерживаемых Суверенным фондом Саудовской Аравии, и еще в январе продемонстрировал свои амбиции, подписав Карима Бензема — в компанию к поигравшим в Премьер-Лиге Дарвину Нуньесу, Рубену Невешу, Жоау Канселу и Калиду Кулибали.



Примечательно, что именно "Аль-Хиляль" считается главным претендентом на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.