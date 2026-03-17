"Ливерпуль" рискует лишиться спортивного директора

Арне Слот и Ричард Хьюз Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз близок к переходу в саудовский "Аль-Хиляль".

Хьюз трудится на "Ливерпуль" с лета 2024 после своего перехода из "Борнмута", прибыв в мерсисайдский клуб почти одновременно с главным тренером Арне Слотом.

Прошлым летом "Ливерпуль" потратил около 450 миллионов фунтов на новых игроков, дважды обновив свой трансферный рекорд, однако приобретения Хьюза не помогли команде Слота защитить титул Премьер-Лиги.

В остатке этого сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-5, а Хьюза критикуют не только за совершенные приобретения, но и за то, что в январе Ричард пожалел денег на Марка Гехи и Антуана Семеньо, которых в результате свободно забрал "Манчестер Сити".

Возможно, оказавшийся под давлением Хьюз решил, что это подходящий момент для смены обстановки. Уважаемый саудовский журналист Ахмед Альаджлан утверждает, что Ричард уже договорился с "Аль-Хилялем".

Сделка лишь нуждается в подписании, и когда это произойдет, команда Хьюза сразу начнет работу на "Аль-Хиляль", а сам Ричард прибудет в Эр-Рияд грядущим летом, после окончания сезона.





Метки Аль-Хиляль, Ливерпуль, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2026 07:00

Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. bangladesh 17.03.2026 07:35 # bangladesh
    спорный чел. горевать не будем если уйдет

    (ответить)

  2. flfc 17.03.2026 07:12 # flfc
    Ливерпуль рискует? Да нах он нужен? Столько профукал...

    (ответить)

Добавить комментарий


Поиск: