"Ливерпуль" рискует лишиться спортивного директора
Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз близок к переходу в саудовский "Аль-Хиляль".
Хьюз трудится на "Ливерпуль" с лета 2024 после своего перехода из "Борнмута", прибыв в мерсисайдский клуб почти одновременно с главным тренером Арне Слотом.
Прошлым летом "Ливерпуль" потратил около 450 миллионов фунтов на новых игроков, дважды обновив свой трансферный рекорд, однако приобретения Хьюза не помогли команде Слота защитить титул Премьер-Лиги.
В остатке этого сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-5, а Хьюза критикуют не только за совершенные приобретения, но и за то, что в январе Ричард пожалел денег на Марка Гехи и Антуана Семеньо, которых в результате свободно забрал "Манчестер Сити".
Возможно, оказавшийся под давлением Хьюз решил, что это подходящий момент для смены обстановки. Уважаемый саудовский журналист Ахмед Альаджлан утверждает, что Ричард уже договорился с "Аль-Хилялем".
Сделка лишь нуждается в подписании, и когда это произойдет, команда Хьюза сразу начнет работу на "Аль-Хиляль", а сам Ричард прибудет в Эр-Рияд грядущим летом, после окончания сезона.
17.03.2026 07:00
спорный чел. горевать не будем если уйдет
Ливерпуль рискует? Да нах он нужен? Столько профукал...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий