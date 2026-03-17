"Ливерпуль" рискует лишиться спортивного директора

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз близок к переходу в саудовский "Аль-Хиляль".

Хьюз трудится на "Ливерпуль" с лета 2024 после своего перехода из "Борнмута", прибыв в мерсисайдский клуб почти одновременно с главным тренером Арне Слотом.



Прошлым летом "Ливерпуль" потратил около 450 миллионов фунтов на новых игроков, дважды обновив свой трансферный рекорд, однако приобретения Хьюза не помогли команде Слота защитить титул Премьер-Лиги.



В остатке этого сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-5, а Хьюза критикуют не только за совершенные приобретения, но и за то, что в январе Ричард пожалел денег на Марка Гехи и Антуана Семеньо, которых в результате свободно забрал "Манчестер Сити".



Возможно, оказавшийся под давлением Хьюз решил, что это подходящий момент для смены обстановки. Уважаемый саудовский журналист Ахмед Альаджлан утверждает, что Ричард уже договорился с "Аль-Хилялем".



Сделка лишь нуждается в подписании, и когда это произойдет, команда Хьюза сразу начнет работу на "Аль-Хиляль", а сам Ричард прибудет в Эр-Рияд грядущим летом, после окончания сезона.