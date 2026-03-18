"Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов после повторного разгрома от ПСЖ
"Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов, повторно уступив французскому ПСЖ с разгромным счетом — 0:3.
В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Вместо Весле Фофана, Риса Джеймса, Мало Гюсто и Алехандро Гарначо появились Мамаду Сарр, Йоррел Хато, Андрей Сантос и Педру Нету.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Оформивший дубль в первой встрече Хвича Кварацхелия оттеснил от мяча Сарра, вышел на ударную позицию внутри штрафной и расстрелял Роберта Санчеса — 0:1.
Не успев опомниться, на 14-й минуте "Челси" пропустил второй гол. Брадли Барколя получил мяч на границе штрафной площади справа от Ашрафа Хакими и вторым касанием классно пробил — 0:2.
Около получасовой отметки мяч еще раз побывал в воротах Санчеса, однако из-за явного офсайда второй гол Барколя не был засчитан.
В концовке первого тайма хозяева явно ожили, подвергли соперника давлению и создали несколько моментов, но сократить разницу в счете не смогли.
После перерыва "Челси" продолжил проявлять инициативу, но на 62-й минуте нарвался на контратаку. Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и покатил на Хакими, которому пробить помешали, но мяч достался Сенни Меюлю, и тот сразу же нанес удар — 0:3.
Как хозяева ни старались, размочить счет им так и не удалось, несмотря на ряд моментов.
"Челси" много старался, несколько раз серьезно напряг Матвея Сафонова, но более высокий класс ПСЖ обернулся для "синих" повторным поражением с крупным счетом.
"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:3 (0:2) по сумме двух матчей — 2:8
Голы: Кварацхелия 6, Барколя 15, Меюлю 62.
"Челси": Санчес, Чалоба, Сарр (Ачимпонг 45), Хато, Кукурелья (Адарабиойо 71), Кайседо, Сантос, Палмер (Гарначо 60), Фернандес (Лавиа 60), Нету, Педро (Делап 59).
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 66), Витинья, Заир-Эмери, Невеш (Меюлю 45), Кварацхелия (Ли 73), Дембеле (Рамуш 66), Барколя (Дуэ 59).
18.03.2026 00:50
Просмотров: 739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Чмонси" с треском жопы вылетел из Лиги Чемпионов после повторного разгрома от ПСЖ
(ответить)
Розеньор может валить назад в Страсбург. В АПЛ и ЛЧ ему делать нечего.
(ответить)
бездарный тренер у руля Чорли. нахрена вообще американцам Чорли? верните английский прайд законному владельцу
(ответить)
Закономерный результат для днищенской команды с нулёвым тренером.
(ответить)
Ну класс игроков сказался, у пнсов нет завершения, просто выдохлись под конец.
(ответить)
в какое же позорище превратился клуб. блюко - пидорасы
(ответить)
dembo
да кому не похуй
чашка чемпионом мира то у нас, единтвенная в своем роде и пока у единтвенного клуба в мире.
мстить в финалах надо, а не в 1/8
Просто в Золотые Цитаты Фапла
(ответить)
Чемпионы МИРА ахахха
(ответить)
Пососалси на классе принимает пачку хуёв за щёку. Даже один забить не смогли дома, позорники, блять.
(ответить)
ПОЗОРСИ.
времена Поттера вернулись.
Те, кто сильно жаждал увольнения Мареска - собственно наслаждайтесь)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий