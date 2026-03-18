"Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов после повторного разгрома от ПСЖ

"Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов, повторно уступив французскому ПСЖ с разгромным счетом — 0:3.

В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Вместо Весле Фофана, Риса Джеймса, Мало Гюсто и Алехандро Гарначо появились Мамаду Сарр, Йоррел Хато, Андрей Сантос и Педру Нету.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Оформивший дубль в первой встрече Хвича Кварацхелия оттеснил от мяча Сарра, вышел на ударную позицию внутри штрафной и расстрелял Роберта Санчеса — 0:1.



Не успев опомниться, на 14-й минуте "Челси" пропустил второй гол. Брадли Барколя получил мяч на границе штрафной площади справа от Ашрафа Хакими и вторым касанием классно пробил — 0:2.



Около получасовой отметки мяч еще раз побывал в воротах Санчеса, однако из-за явного офсайда второй гол Барколя не был засчитан.



В концовке первого тайма хозяева явно ожили, подвергли соперника давлению и создали несколько моментов, но сократить разницу в счете не смогли.



После перерыва "Челси" продолжил проявлять инициативу, но на 62-й минуте нарвался на контратаку. Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и покатил на Хакими, которому пробить помешали, но мяч достался Сенни Меюлю, и тот сразу же нанес удар — 0:3.



Как хозяева ни старались, размочить счет им так и не удалось, несмотря на ряд моментов.



"Челси" много старался, несколько раз серьезно напряг Матвея Сафонова, но более высокий класс ПСЖ обернулся для "синих" повторным поражением с крупным счетом.



"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:3 (0:2) по сумме двух матчей — 2:8



Голы: Кварацхелия 6, Барколя 15, Меюлю 62.



"Челси": Санчес, Чалоба, Сарр (Ачимпонг 45), Хато, Кукурелья (Адарабиойо 71), Кайседо, Сантос, Палмер (Гарначо 60), Фернандес (Лавиа 60), Нету, Педро (Делап 59).



ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 66), Витинья, Заир-Эмери, Невеш (Меюлю 45), Кварацхелия (Ли 73), Дембеле (Рамуш 66), Барколя (Дуэ 59).