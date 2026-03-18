"Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов после повторного разгрома от ПСЖ

Хвича Кварацхелия "Челси" с треском вылетел из Лиги Чемпионов, повторно уступив французскому ПСЖ с разгромным счетом — 0:3.

В стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Вместо Весле Фофана, Риса Джеймса, Мало Гюсто и Алехандро Гарначо появились Мамаду Сарр, Йоррел Хато, Андрей Сантос и Педру Нету.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Оформивший дубль в первой встрече Хвича Кварацхелия оттеснил от мяча Сарра, вышел на ударную позицию внутри штрафной и расстрелял Роберта Санчеса — 0:1.

Не успев опомниться, на 14-й минуте "Челси" пропустил второй гол. Брадли Барколя получил мяч на границе штрафной площади справа от Ашрафа Хакими и вторым касанием классно пробил — 0:2.

Около получасовой отметки мяч еще раз побывал в воротах Санчеса, однако из-за явного офсайда второй гол Барколя не был засчитан.

В концовке первого тайма хозяева явно ожили, подвергли соперника давлению и создали несколько моментов, но сократить разницу в счете не смогли.

После перерыва "Челси" продолжил проявлять инициативу, но на 62-й минуте нарвался на контратаку. Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и покатил на Хакими, которому пробить помешали, но мяч достался Сенни Меюлю, и тот сразу же нанес удар — 0:3.

Как хозяева ни старались, размочить счет им так и не удалось, несмотря на ряд моментов.

"Челси" много старался, несколько раз серьезно напряг Матвея Сафонова, но более высокий класс ПСЖ обернулся для "синих" повторным поражением с крупным счетом.

"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:3 (0:2) по сумме двух матчей — 2:8

Голы: Кварацхелия 6, Барколя 15, Меюлю 62.

"Челси": Санчес, Чалоба, Сарр (Ачимпонг 45), Хато, Кукурелья (Адарабиойо 71), Кайседо, Сантос, Палмер (Гарначо 60), Фернандес (Лавиа 60), Нету, Педро (Делап 59).

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 66), Витинья, Заир-Эмери, Невеш (Меюлю 45), Кварацхелия (Ли 73), Дембеле (Рамуш 66), Барколя (Дуэ 59).





Метки Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2026 00:50

Количество просмотров Просмотров: 739

Последние комментарии:




  1. tw14 18.03.2026 01:13 # tw14
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Чмонси" с треском жопы вылетел из Лиги Чемпионов после повторного разгрома от ПСЖ

    Источник: https://fapl.ru/posts/120922/

  2. brown-ale 18.03.2026 01:09 # brown-ale
    Розеньор может валить назад в Страсбург. В АПЛ и ЛЧ ему делать нечего.

  3. largo-winch 18.03.2026 01:03 # largo-winch
    бездарный тренер у руля Чорли. нахрена вообще американцам Чорли? верните английский прайд законному владельцу

  4. arsenallegend 18.03.2026 00:59 # arsenallegend
    Закономерный результат для днищенской команды с нулёвым тренером.

  5. lovrentiy 18.03.2026 00:59 # lovrentiy
    Ну класс игроков сказался, у пнсов нет завершения, просто выдохлись под конец.

  6. zheka000000 18.03.2026 00:54 # zheka000000
    в какое же позорище превратился клуб. блюко - пидорасы

  7. pozitiv4ik 18.03.2026 00:54 # pozitiv4ik
    dembo

    да кому не похуй

    чашка чемпионом мира то у нас, единтвенная в своем роде и пока у единтвенного клуба в мире.

    мстить в финалах надо, а не в 1/8



    Просто в Золотые Цитаты Фапла

  8. thierryhenry14 18.03.2026 00:54 # thierryhenry14
    Чемпионы МИРА ахахха

  9. lahmatyj 18.03.2026 00:54 # lahmatyj
    Пососалси на классе принимает пачку хуёв за щёку. Даже один забить не смогли дома, позорники, блять.

  10. dembo 18.03.2026 00:52 # dembo
    ПОЗОРСИ.

    времена Поттера вернулись.

    Те, кто сильно жаждал увольнения Мареска - собственно наслаждайтесь)

