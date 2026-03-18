Слот: "Я много вещей сделал неправильно, если фанаты расстроены"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что он "много вещей сделал неправильно", раз фанаты клуба открыто выражают свое разочарование.

Слот и его игроки были освистаны трибунами "Энфилда" после упущенной победы против "Тоттенхэма" в минувший уикенд (1:1).



При этом легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что Слоту будет сложно вернуть поддержку болельщиков.



Слот признает, что его не радует это ощущение, однако Арне убежден, что сможет быстро вернуть расположение фанатов с помощью побед.



"Это никогда не приятно, когда они разочарованы, потому что обычно фанаты не бывают разочарованы после победы".



"Поэтому в первую очередь вы расстроены сами и разочарованы тем фактом, что мы не одержали победу".



"Когда я пришел сюда, люди говорили мне, что этот клуб отличается от других и что фанаты здесь будут поддерживать тренера так долго".



"Но раз таково ваше предположение (о недовольстве фанатов), значит я, должно быть, много вещей сделал неправильно. Это ощущение никогда не бывает приятным, потому что в этом клубе фанаты всегда так поддерживают тренера, в хорошие и плохие времена, а раз они недовольны мной, значит я так много вещей сделал неправильно, и это никогда не приятно чувствовать".



"Но я также знаю, как это устроено в футболе. Если вы будете побеждать, это может многое изменить. К этому мы и будем стремиться завтра вечером. И я могу сказать вам, что мы совершенно к этому готовы", — цитирует Слота BBC.