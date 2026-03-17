FA тоже накажет "Челси" денежным штрафом

"Челси" должен избежать любых санкций спортивного характера со стороны FA за финансовые нарушения при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Накануне Премьер-Лига объявила, что "Челси" был оштрафован на 10 миллионов фунтов за тайные платежи агентам и посредникам на общую сумму в 47 млн. фунтов при оформлении трансферов с 2011 по 2018 год.



Таким образом, Премьер-Лига вслед за УЕФА закончила свое расследование в отношении "Челси", но FA свой вердикт пока не вынесла.



FA обвиняет "Челси" в 74 нарушениях, допущенных с 2009 по 2022 год, но The Times ожидает, что Ассоциация также ограничится крупным денежным штрафом.



Футбольные чиновники не собираются наказывать "Челси" снятием очков, принимая во внимание тот факт, что новые владельцы клуба сами донесли об обнаруженных ими нарушениях и оказали полное содействие расследованию.