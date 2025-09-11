FA обвинила "Челси" в 74 финансовых нарушениях
FA обвинила "Челси" в 74 финансовых нарушениях, касающихся выплат агентских вознаграждений.
Данные нарушения, как утверждает Ассоциация, были совершены "Челси" в период с 2009 по 2022 год, но в основном охватывают отрезок с сезона 2010/11 по 2015/16.
Этот период относится к эре бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, который в в 2022 году был вынужден продать клуб консорциуму Тодда Бели и Clearlake Capital.
По информации Sky Sports, среди трансферов, которые FA сочла подозрительными, значатся Эден Азар, Самуэль Это'О и Виллиан.
Предполагается, что "Челси" совершал секретные платежи в адрес футбольных агентов, посредников и лиц, владевших частью прав на игроков.
Теперь у "Челси" есть время до 19 сентября, чтобы ответить на эти обвинения, однако FA сразу обещает учесть, что новые владельцы клуба сами донесли об обнаруженных нарушениях и оказали содействие расследованию.
Уже всё порешали. Свалили на Аркадича.
«Челси» рад подтвердить, что его взаимодействие с Футбольной ассоциацией Англии (FA) по вопросам, о которых клуб и сообщил самостоятельно, подходит к концу.
Группа нынешних владельцев (во главе с Тоддом Боули – Спортс’‘) завершила сделку по приобретению клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки, предшествовавшей покупке, группа владельцев обнаружила потенциально неполную финансовую отчетность, касающуюся исторических транзакций и других потенциальных нарушений правил FA. Сразу после завершения сделки клуб самостоятельно сообщил об этом всем соответствующим регулирующим органам, включая Футбольную ассоциацию Англии.
Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в ходе этого процесса, в том числе предоставив полный доступ к своим файлам и архивным данным. Мы продолжим сотрудничество с FA для скорейшего завершения этого дела.
