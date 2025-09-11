FA обвинила "Челси" в 74 финансовых нарушениях, касающихся выплат агентских вознаграждений.

Данные нарушения, как утверждает Ассоциация, были совершены "Челси" в период с 2009 по 2022 год, но в основном охватывают отрезок с сезона 2010/11 по 2015/16.



Этот период относится к эре бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, который в в 2022 году был вынужден продать клуб консорциуму Тодда Бели и Clearlake Capital.



По информации Sky Sports, среди трансферов, которые FA сочла подозрительными, значатся Эден Азар, Самуэль Это'О и Виллиан.



Предполагается, что "Челси" совершал секретные платежи в адрес футбольных агентов, посредников и лиц, владевших частью прав на игроков.



Теперь у "Челси" есть время до 19 сентября, чтобы ответить на эти обвинения, однако FA сразу обещает учесть, что новые владельцы клуба сами донесли об обнаруженных нарушениях и оказали содействие расследованию.