Де Дзерби не готов заменить Тудора в "Тоттенхэме"
Бывший главный тренер французского "Марселя" Роберто Де Дзерби не готов взяться за работу в "Тоттенхэме", пока не завершится сезон.
В данный момент боссы "Тоттенхэма" перебирают варианты на замену своему временному тренеру Игору Тудору, который с момента своего назначения потерпел четыре поражения подряд.
Де Дзерби как раз назывался одним из рассматриваемых "Тоттенхэмом" вариантов. В данный момент Роберто находится без клуба после своего увольнения из "Марселя" в январе.
Однако talkSPORT стало известно, что Де Дзерби не планирует браться за новую работу в остатке этого сезона, даже если "Тоттенхэм" поманит его долгосрочным контрактом.
15.03.2026 18:00
Это отличная новость, ждём Почеттино!
