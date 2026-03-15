Де Дзерби не готов заменить Тудора в "Тоттенхэме"

Роберто Де Дзерби Бывший главный тренер французского "Марселя" Роберто Де Дзерби не готов взяться за работу в "Тоттенхэме", пока не завершится сезон.

В данный момент боссы "Тоттенхэма" перебирают варианты на замену своему временному тренеру Игору Тудору, который с момента своего назначения потерпел четыре поражения подряд.

Де Дзерби как раз назывался одним из рассматриваемых "Тоттенхэмом" вариантов. В данный момент Роберто находится без клуба после своего увольнения из "Марселя" в январе.

Однако talkSPORT стало известно, что Де Дзерби не планирует браться за новую работу в остатке этого сезона, даже если "Тоттенхэм" поманит его долгосрочным контрактом.





Метки Де Дзерби, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2026 18:00

Количество просмотров Просмотров: 211


Поиск: