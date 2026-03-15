Джон Терри сравнил Доумана с Месси

Экс-игрок "Челси" Джон Терри сравнил полузащитника "Арсенала" Макса Доумана с суперзвездой Лионелем Месси.

Накануне 16-летний Доуман помог "Арсеналу" сломить сопротивление "Эвертона", заодно став самым молодым автором гола в истории Премьер-Лиги.



Как признается Терри, Доуман впечатлил его еще раньше, во время матча команд из академией "Арсенала" и "Челси".



"Кстати, что за игрок этот Макс Доуман! 16 лет, почти 17, абсолютно невероятен".



"Я наблюдал его против "Челси" около года назад, и я не видел никого, кроме Месси, кто бы так легко обходил соперников".



"Это большое, большое сравнение, но этот парень обладает настоящим талантом, и у него большое будущее в "Арсенале" и сборной Англии. Супер, суперталант — а также большая победа для "Арсенала", — сообщил Терри в TikTok.



