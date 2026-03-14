"Тоттенхэм" мечтает заполучить Де Дзерби
"Тоттенхэм" мечтает заполучить бывшего главного тренера французского "Марселя" Роберто Де Дзерби.
В прошлом месяце "Тоттенхэм" уволил Томаса Франка и назначил на остаток сезона Игора Тудора, однако тот сам оказался на грани увольнения, проиграв все четыре своих матча.
Предполагается, что "Тоттенхэм" уже активно перебирает варианты на замену Тудору, и журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале называет Де Дзерби "кандидатом мечты" для лондонского клуба.
Де Дзерби находится без клуба после увольнения из "Марселя" в январе и уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где он тренировал "Брайтона", однако уговорить Роберто вернуться в футбол до окончания сезона будет непросто.
Еще одной причиной дождаться окончания сезона для Де Дзерби является ситуация в "Манчестер Юнайтед", который тоже проявляет интерес к Роберто и назначение произведет только летом.
14.03.2026 17:00
