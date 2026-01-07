"Вест Хэм" пока не будет увольнять Нуну

"Вест Хэм" пока не будет увольнять своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Домашний матч против "Ноттингем Форест" накануне преподносился как решающий для Нуну, однако "Вест Хэм" потерпел поражение со счетом 1:2.



Беспроигрышная серия "молотобойцев" в Премьер-Лиге достигла уже 10 матчей, а отставание от спасительного места выросло до семи очков.



Однако Sky Sports стало известно, что пока "Вест Хэм" не будет избавляться от Нуну. В среду боссы клуба проводят встречу, но она больше посвящена обсуждению трансферов, нежели смены тренера.



В это трансферное окно "Вест Хэм" потратил уже 45 миллионов фунтов на нападающих Пабло и Тати Кастельяноса. Также Нуну хочет воссоединиться с вингером "Фулхэма" Адамой Траоре, которого он знает по совместной работе в "Вулверхэмптоне".