"Челси" подтвердил назначение Лиама Росеньора
"Челси" официально подтвердил назначение Лиама Росеньора своим новым главным тренером.
Росеньор переходит в "Челси" из французского "Страсбура", который имеет общих с "синими" владельцев. Контракт Лиама с лондонским клубом рассчитан до 2032 года.
Дебют 41-летнего англичанина на новом месте работы назначен на ближайшую субботу, когда "Челси" сыграет на выезде с "Чарльтоном" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Росеньор тренировал "Страсбур" с лета 2024, прежде возглавляя "Халл" и поработав ассистентом Уэйна Руни в "Дерби".
"Я крайне польщен стать главным тренером футбольного клуба "Челси", это большая часть для меня. Это клуб с уникальным духом и гордой историей завоевания трофеев".
"Моя работа состоит в том, чтобы оберегать эту индивидуальность и создать команду, которая отражает эти ценности в каждом сыгранном матче, и мы должны продолжать выигрывать трофеи. То, что мне доверили эту роль, имеет огромное значение для меня, и я хочу поблагодарить всех причастных за эту возможность и веру в меня. Я буду стараться изо всех сил, чтобы достичь успеха, которого этот клуб заслуживает".
"Я глубоко верю в командную работу, единство, сплоченность и работу друг за друга. Эти ценности будут в сердце всего, что мы делаем. Это будет в основе нашего успеха".
"Я в восторге от того, что буду работать с этой крайне талантливой группой игроков и сотрудников, строя сильные связи на поле и за его пределами, а также создавая обстановку, где каждый чувствует себя частью одного целого и имеет общую цель".
"Мы по-настоящему голодны до побед, и каждый день я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этой команде сражаться и побеждать на самом высоком уроне, вызывая гордость у каждого, кто связан с футбольным клубом "Челси".
"Я хочу, чтобы фанаты гордились тем, кем мы являемся и что мы представляем в каждом сыгранном матче. Они являются душой этого огромного, исторического и грандиозного клуба".
"Мне не терпится встретиться со всеми вами. Мне не терпится начать", — сообщил Росеньор.
06.01.2026 14:00
Просмотров: 1358
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
на лице смесь алвеса и тиаго
(ответить)
челси теперь офишиали середняк уже без каких-либо даже замашек на топовость.
просто ттшит 2.0 только с отрицательным трансферным сальдо (петушня хоть на продажу ориентирована открыто) и положительным сосальдо в матчах
(ответить)
Сургутский страшный урод-фанат Зеленского и наркота, сделавший себе уринопластику, не пробегал?
Вот фото страшного урода:
https://imgur.com/a/7w95cJJ
(ответить)
Вот они)
https://sm24.info/uploads/images/17/01/J7ZrVmjjFZ.jpg
(ответить)
Лохлу насрали в тарелку
Лохол: "Спасибо, мистер зеля, очень вкусно"
(ответить)
Так-с, вопрос с тренером решен.
Теперь работаем по сливу ПОСОСИ СПЕРМИНГА.
РАБОТАЕМ
(ответить)
ну...тут можно только удачи пожелать.
Пару игр страсбурга смотрел - играют они красиво, интересно, комбинации в одно касание все такое...но страсбур и лига 1 ето не Челси и не АПЛ...посмотрим, в любом случае уволить всегда успеем.
Глобально ето все двояко. Уволить Мареску ок. Но назначить такого же сырого не ок. Ладно бы хотя бы тренера типа Ираолы или Гласнера, было бы более понятно хотя бы потому, что они в апл показали состоятельность. ДА и то что Страсбуру сезон руиним тоже не ок. НУ какого щас фанатам страсбура? посреди сезона у них тренера спиздили, а они на секундочку идут на попадание в еврокубки и возможную победу в лиге конференций, закончив основной етап на 1 месте...
Фанаты Страсбура итак не в восторге от БЛЮКО, скоро они и Челси возненавидят ) Мы просто как тираны и диктаторы, пришли забрали силой, а вы там ебитесь как хотите. ПОнятно что футбол ето часть бизнеса мирового и есть мир сильных, который диктует условия....но все равно ето не ок. До лета надо было ждать и докатывать с временщиком.
Да и летом назначать более проверенный вариант, интересовались даже Де Дзерби...будто он даже был бы интереснее.
Но...не факт что Росеньйор етот будет лохом, состав у Челси все же есть чтобы свои идеи строить....но то что он британский тренер уже минус в карму...в Челси ето точно никогда не работало )))) может в горбатые )
(ответить)
Перспективный тренер. В любимую ЛК должен затащить Челси.
(ответить)
уахаххаха. членсы за 10 поборятся
(ответить)
Депай в очечах норм. Отдался бы ему изи. Даже без поездки в Египет.
(ответить)
очередной ноунейм
(ответить)
Пфффыы Ахахаха , ну ппздец уволят из синей помойки через 4 месяца , наблюдайте
(ответить)
https://imgur.com/a/7w95cJJ
ахххахахаха пиздец)
(ответить)
Какой же Абрамович был ТОП, стоит признать.
Американцы максимум могут захватывать государства за пару часов, в многовековом спорте им делать абсолютно нечего.
(ответить)
Мусорнутый не пробегал?
imf-tau
Дата регистрации: 04 ноября 2015 г. 01:39
Комментариев на сайте: 140882
Болеет за: Волосатый обрез в попе
О себе: Пригласи меня в Египет и получи лучший минет в жизни (Пару гривен придется докинуть, за проглот в конце)
Источник: https://fapl.ru/users/imf-tau/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий