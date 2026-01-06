"Челси" подтвердил назначение Лиама Росеньора

"Челси" официально подтвердил назначение Лиама Росеньора своим новым главным тренером.

Росеньор переходит в "Челси" из французского "Страсбура", который имеет общих с "синими" владельцев. Контракт Лиама с лондонским клубом рассчитан до 2032 года.



Дебют 41-летнего англичанина на новом месте работы назначен на ближайшую субботу, когда "Челси" сыграет на выезде с "Чарльтоном" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



Росеньор тренировал "Страсбур" с лета 2024, прежде возглавляя "Халл" и поработав ассистентом Уэйна Руни в "Дерби".



"Я крайне польщен стать главным тренером футбольного клуба "Челси", это большая часть для меня. Это клуб с уникальным духом и гордой историей завоевания трофеев".



"Моя работа состоит в том, чтобы оберегать эту индивидуальность и создать команду, которая отражает эти ценности в каждом сыгранном матче, и мы должны продолжать выигрывать трофеи. То, что мне доверили эту роль, имеет огромное значение для меня, и я хочу поблагодарить всех причастных за эту возможность и веру в меня. Я буду стараться изо всех сил, чтобы достичь успеха, которого этот клуб заслуживает".



"Я глубоко верю в командную работу, единство, сплоченность и работу друг за друга. Эти ценности будут в сердце всего, что мы делаем. Это будет в основе нашего успеха".



"Я в восторге от того, что буду работать с этой крайне талантливой группой игроков и сотрудников, строя сильные связи на поле и за его пределами, а также создавая обстановку, где каждый чувствует себя частью одного целого и имеет общую цель".



"Мы по-настоящему голодны до побед, и каждый день я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этой команде сражаться и побеждать на самом высоком уроне, вызывая гордость у каждого, кто связан с футбольным клубом "Челси".



"Я хочу, чтобы фанаты гордились тем, кем мы являемся и что мы представляем в каждом сыгранном матче. Они являются душой этого огромного, исторического и грандиозного клуба".



"Мне не терпится встретиться со всеми вами. Мне не терпится начать", — сообщил Росеньор.