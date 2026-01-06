"Фулхэм" потребовал от судейского корпуса объяснить, почему был засчитан гол Вирца

"Фулхэм" обратился к судейскому корпусу за разъяснениями, почему был засчитан гол Флориана Вирца из "Ливерпуля" в ворота "дачников".

В минувший уикенд "Фулхэм" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2, а на 57-й минуте этого матча Премьер-Лиги Вирц забил крайне спорный гол.



Несмотря на флажок лайнсмена и стоп-кадры, которые свидетельствуют об офсайде Вирца, система VAR этот гол одобрила, что никак не укладывается в голове у главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы.



"Клуб пытается установить контакт — пока никакой обратной связи мы не получили".



"Мы все еще ожидаем обратной связи от Премьер-Лиги, от судейского корпуса, потому что это очень важно для нас".



"Нет такого человека, который бы объяснил нам и изменил наше мнение, в котором мы совпадаем. Не только я, но мой штаб, наш футбольный клуб, все другие игроки, фанаты".



"Спросите все команды Премьер-Лиги, и они выскажут одинаковое мнение. Все люди, кто любит футбол, имеют одинаковое мнение, и я в том числе", — цитирует Силву BBC.