"Фулхэм" потребовал от судейского корпуса объяснить, почему был засчитан гол Вирца

Флориан Вирц "Фулхэм" обратился к судейскому корпусу за разъяснениями, почему был засчитан гол Флориана Вирца из "Ливерпуля" в ворота "дачников".

В минувший уикенд "Фулхэм" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2, а на 57-й минуте этого матча Премьер-Лиги Вирц забил крайне спорный гол.

Несмотря на флажок лайнсмена и стоп-кадры, которые свидетельствуют об офсайде Вирца, система VAR этот гол одобрила, что никак не укладывается в голове у главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы.

"Клуб пытается установить контакт — пока никакой обратной связи мы не получили".

"Мы все еще ожидаем обратной связи от Премьер-Лиги, от судейского корпуса, потому что это очень важно для нас".

"Нет такого человека, который бы объяснил нам и изменил наше мнение, в котором мы совпадаем. Не только я, но мой штаб, наш футбольный клуб, все другие игроки, фанаты".

"Спросите все команды Премьер-Лиги, и они выскажут одинаковое мнение. Все люди, кто любит футбол, имеют одинаковое мнение, и я в том числе", — цитирует Силву BBC.




Дата 06.01.2026 23:00

