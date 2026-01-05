Райс: "Без Дьекереша мы не были бы на вершине"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что уверенное лидерство его команды в Премьер-Лиге было бы невозможно без нападающего Виктора Дьекереша.

Победа 2:3 над "Борнмутом" в субботу стала очередным матчем, в котором Дьекерешу не удалось забить, однако Райс указывает на то, что Виктор стягивает на себя внимание защитников соперника и создает свободу своим партнерам по "Арсеналу".



"Ему тяжело, потому что весь матч против него действуют двое защитников, они плотно его держат".



"Поэтому ему приходится использовать свою силу, он делает все возможное, чтобы помогать команде, и без него мой первый гол не случился бы. Он совершил рывок после скидки Габриэля Мартинелли, удержал мяч и отдал Мартину (Эдегору, который ассистировал Райсу). Это был переломный момент матча для нас".



"Я вижу, как сильно он бьет по мячу, и когда у него появляется свободное пространство, а мяч оказывается у него в ногих, он забивает с вероятностью в 100 процентов".



"Но в данный минуту защитники Премьер-Лиги хотят останавливать Виктора Дьекереша, потому что он один из лучших нападающих в мире".



"Поверьте мне, он играет невероятным образом за нас, и без него мы не были бы там, где находимся", — цитирует Райса ESPN.