Дубль Райса обеспечил "Арсеналу" победу над "Борнмутом"

Первый в карьере дубль Деклана Райса в Премьер-Лиге обеспечил "Арсеналу" победу 2:3 в гостях у "Борнмута".

Стартовый состав "вишенок" не изменился по сравнению с 2:2 против "Челси".



Относительно победы 4:1 над "Астон Виллой" в старте у "канониров" появились Деклан Райс, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли, заменив Микеля Мерино, Букайо Сака и Леандро Троссарда.



Счет в матче был открыт на 10-й ошибке в результате грубейшей ошибки Габриэля Магальяэса. Находясь на левом фланге, защитник "Арсенала" отдал передачу на подступы к своей штрафной Эванилсону, и тот закатил мяч в пустые ворота — 1:0.



Однако уже на 16-й минуте Габриэль исправился. Удар Мартинелли с убойной позиции был заблокирован, но мяч удобно отскочил к Магальяэсу, который пробил в касание с левой ноги — 2:0.



Других ударов в створ, помимо голов, команды за первый тайм нанесли, да и просто опасные моменты отсутствовали. Игра была более-менее равна.



Вскоре после начала второго тайма Дэвид Брукс с острого угла слегка не попал по воротам. "Канониры" ответили на это своим моментом. Мартин Эдегор коротко отбросил мяч к границе штрафной, а Райс сразу же пробил — 1:2.



В дальнейшем "Арсенал" полностью контролировал игру, хотя и не создавал моментов. А на 71-й минуте Райс поразил ворота из центра штрафной после передачи назад от Сака — 1:3.



Прошло пять минут, и появившийся на замену Эли Жуниор Крупи классным ударом с дистанции вновь сделал разницу в счете минимальной — 2:3.



"Борнмут" несколько оживился, но реальных моментов, чтобы уйти от поражения, не создал, да и силы уже были на исходе.



В своем 296-м матче Премьер-Лиги Райс, наконец, оформил дубль, что обеспечило "Арсеналу" важные три очка.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче