Гвардиола не собирается освобождать свое место Мареске

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчет ухода Энцо Марески из "Челси" и подтвердил свое желание остаться в клубе с "Этихад".

Согласно слухам, ранее в этом сезоне Мареска вел переговоры с "Сити" о том, чтобы стать преемником Гвардиолы.



И хотя в минувший четверг Мареска остался без работы, попрощавшись с "Челси", Гвардиола пока не собирается освобождать место своему бывшему ассистенту.



"Я лишь могу сказать, что "Челси", на мой взгляд, лишился невероятного тренера, невероятного человека. Но это решение руководства "Челси", поэтому мне нечего сказать".



"Сюрприз? В футболе? Нет. Это лишь подтверждает, насколько мне повезло находиться в своем клубе. У меня выдающийся клуб".



"У меня есть контракт. Я говорил это тысячу миллионов раз. Я здесь уже 10 лет, и однажды я уйду, но сейчас у меня есть контракт. Я счастлив. Я хочу сражаться со своей командой".



"Руководство уважает меня, мы убедились в этом в прошлом сезоне, учитывая все случившееся в этом клубе. Мы не знали побед два или три месяца, но они поддерживали меня".



"У меня остается еще один год по контракту. Мне нравится быть здесь, поэтому посмотрим", — цитирует Гвардиолу ESPN.