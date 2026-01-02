Светская хроника за пятницу

"Рома" хочет вернуть Мохамеда Салаха. "Манчестер Юнайтед" планирует продать Бруну Фернандеша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Рома" заинтересована в возвращении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, но, вероятно, подождет с предложением до лета. (La Repubblica)



Клубы из Саудовской Аравии охладели к Салаху. (i Paper)



"Ливерпуль" не продаст защитников Ибраиму Конате или Энди Робертсона в январе, несмотря на их истекающие в конце сезона контракты. (Liverpool Echo)



"Манчестер Юнайтед" планирует продать своего капитана Бруну Фернандеша, не исключая, что это произойдет уже в январе. (Football Insider)



Полузащитник Кобби Майну не хочет уходить из "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за полузащитника "Атлетико" Конора Галлахера. (TEAMtalk)



"Челси" задумывается о том, чтобы сделать предложение по 19-летнему защитнику "Сантоса" Соузе, в борьбе за которого сейчас лидирует "Милан". (AS)



"Челси" может совершить одно-два приобретения в январе, хотя до увольнения Энцо Марески этого не планировал. (talkSPORT)



Переход Рахима Стерлинга в "Вест Хэм" маловероятен. Вингер "Челси" готов рассмотреть предложение только по постоянному трансферу. (Alex Crook)



"Спортинг" близок к покупке вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме за 15 миллионов фунтов, включая бонусы. (Ben Jacobs)



"Челси" следит за полузащитником "Генка" Константиносом Карецасом. (Daily Mirror)



"Ноттингем Форест" стал очередным претендентом на нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (The Telegraph)



Другое



Уволенный из"Челси" Энцо Мареска является кандидатом на роль преемника для Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". (talkSPORT)



Джон Терри не заменит Мареску на посту главного тренера "Челси". (Football.London)



Главный тренер "Порту" Франческо Фариоли не ведет переговоры с "Челси". (Fabrizio Romano)



Выступавший на уровне Премьер-Лиги Джейми Кьюретон в возрасте 50 лет стал играющим тренером в 10-м английском дивизионе. (Daily Mirror)



У бывшего защитника "Челси" Дана Петреску диагностировали рак. (Daily Mirror)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд признался, что мечтает о британском паспорте. (@ManCity)



Состояние капитана сборной Англии Харри Кейна перевалило за 100 млн. фунтов. (The Sun)