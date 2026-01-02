"Ливерпуль" близок к покупке Ндукве

"Ливерпуль" близок к приобретению перспективного защитника венской "Аустрии" Ифеаньи Ндукве.

В марте Ндукве исполнится 18 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что Ифеаньи прибудет в клуб к началу предсезонной подготовки в июле.



Изначально Ндукве должен присоединиться к команде "Ливерпуля" U-21 под руководством Роба Пейджа, однако "красные" видят у двухметрового юниора потенциал быстро дорасти до первой команды, сообщает The Athletic.



Ндукве, выступающий на позиции центрального защитника, пока не дебютировал за первую команду "Аустрии", но уже попадал в заявку на матчи в этом сезоне.



Ндукве стал трансферной целью для "Ливерпуля" в ноябре, когда скауты чемпионов Премьер-Лиги впечатлились игрой Ифеаньи за юношескую сборную Австрии на Чемпионате Мира U-17.