"Ливерпуль" близок к покупке Ндукве

Ифеаньи Ндукве "Ливерпуль" близок к приобретению перспективного защитника венской "Аустрии" Ифеаньи Ндукве.

В марте Ндукве исполнится 18 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что Ифеаньи прибудет в клуб к началу предсезонной подготовки в июле.

Изначально Ндукве должен присоединиться к команде "Ливерпуля" U-21 под руководством Роба Пейджа, однако "красные" видят у двухметрового юниора потенциал быстро дорасти до первой команды, сообщает The Athletic.

Ндукве, выступающий на позиции центрального защитника, пока не дебютировал за первую команду "Аустрии", но уже попадал в заявку на матчи в этом сезоне.

Ндукве стал трансферной целью для "Ливерпуля" в ноябре, когда скауты чемпионов Премьер-Лиги впечатлились игрой Ифеаньи за юношескую сборную Австрии на Чемпионате Мира U-17.




Дата 02.01.2026 22:00

