"Ливерпуль" близок к покупке Ндукве
"Ливерпуль" близок к приобретению перспективного защитника венской "Аустрии" Ифеаньи Ндукве.
В марте Ндукве исполнится 18 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что Ифеаньи прибудет в клуб к началу предсезонной подготовки в июле.
Изначально Ндукве должен присоединиться к команде "Ливерпуля" U-21 под руководством Роба Пейджа, однако "красные" видят у двухметрового юниора потенциал быстро дорасти до первой команды, сообщает The Athletic.
Ндукве, выступающий на позиции центрального защитника, пока не дебютировал за первую команду "Аустрии", но уже попадал в заявку на матчи в этом сезоне.
Ндукве стал трансферной целью для "Ливерпуля" в ноябре, когда скауты чемпионов Премьер-Лиги впечатлились игрой Ифеаньи за юношескую сборную Австрии на Чемпионате Мира U-17.
02.01.2026 22:00
