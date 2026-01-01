"Ливерпуль" сыграл с "Лидсом" без голов

Уго Экитике В своем первом матче в 2026 году "Ливерпуль" не справился с "Лидсом" — 0:0.

В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Конор Брэдли и Джереми Фримпонг.

Наставник "белых" Даниэль Фарке предоставил отдых набравшему форму Доминику Калверт-Левину, чье место на острие занял Лукас Нмеча.

Гости выглядели поживее в начале матча, но постепенно хозяева стали прибавлять. Уго Экитике однажды проверил голкипера ударом с острого угла, затем претендовал на пенальти. Также момент имел Флориан Вирц, чей выстрел был заблокирован.

На 33-й минуте Экитике имел еще одну возможность отличиться. Уго оставалось подставить голову после сильной передачи Фримпонга и поразить пустые ворота, но он направил мяч в голову голкипера.

Во втором тайме "Ливерпуль" владел инициативой, но создание моментов давалось "красным" с большим трудом. На 60-й минуте Доминик Собослаи с дистанции напряг голкипера, а на 70-й минуте Виргил Ван Дейк пробил головой с отскоком от газона, но не попал в створ.

"Лидс" не только хорошо оборонялся, но и изредка показывал зубы. Например, на 80-й минуте вышедший на замену Калверт-Левин даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния, но из-за офсайда гол не был засчитан.

После праздников "Ливерпуль" выглядел несколько тяжеловесно, не сумев подвергнуть "Лидс" достаточному давлению, чтобы рассчитывать на победу.

"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче




Последние комментарии:




  1. dexter 01.01.2026 23:54 # dexter
    Пшел вон из клуба, лысый уе6ок.

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил эпизод с неназначенным пенальти на Юго Экитике в первом тайме матча с «Лидсом».

    (ответить)

  2. theo-zm 01.01.2026 23:52 # theo-zm
    Гранит делает свое дело

    (ответить)

  3. ersain-dakarimov 01.01.2026 23:26 # ersain-dakarimov
    Сити не выиграет.

    (ответить)

  4. b84 01.01.2026 23:19 # b84
    какой позорище... придется лысого импотента до упора видимо терпеть...

    (ответить)

  5. brown-ale 01.01.2026 23:03 # brown-ale
    Зато после стандарта не пропустили. Прогресс!

    (ответить)

  6. pepguardiola 01.01.2026 22:58 # pepguardiola
    Ну все будет хорошо!

    (ответить)

  7. dembo 01.01.2026 22:44 # dembo
    https://fapl.ru/posts/118978/

    (ответить)

  8. mareska 01.01.2026 22:43 # mareska
    Как начали Новый год, так и закончите. Терпите, зеропульцы!

    (ответить)

  9. hachidlo 01.01.2026 22:41 # hachidlo
    Пришло время вернуться Салаху и вновь абасцать двери Энфилда.

    (ответить)

  10. dexter 01.01.2026 22:36 # dexter
    Даун на Хьюзе проебал Спаллетти, теперь сидим с заглотом до лета.

    (ответить)

  11. hachidlo 01.01.2026 22:35 # hachidlo
    Мареску после такого уже бы уволили. Но одно дело клуб с чемпионскими амбициями и менталитетом, а другое - середняк, прыгнувший выше головы и, опозорившись, потративший 500 млн на трансферы.

    (ответить)

  12. gameboy 01.01.2026 22:31 # gameboy
    Клоунпуль

    (ответить)

  13. dembo 01.01.2026 22:31 # dembo
    Мареска заменит заглота(

    (ответить)

  14. mareska 01.01.2026 22:30 # mareska
    Месяц назад угорали над ЧЕЛСИ, а сами ДОМА не забили этому лидсу.

    (ответить)

