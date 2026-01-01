"Ливерпуль" сыграл с "Лидсом" без голов

В своем первом матче в 2026 году "Ливерпуль" не справился с "Лидсом" — 0:0.

В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Конор Брэдли и Джереми Фримпонг.



Наставник "белых" Даниэль Фарке предоставил отдых набравшему форму Доминику Калверт-Левину, чье место на острие занял Лукас Нмеча.



Гости выглядели поживее в начале матча, но постепенно хозяева стали прибавлять. Уго Экитике однажды проверил голкипера ударом с острого угла, затем претендовал на пенальти. Также момент имел Флориан Вирц, чей выстрел был заблокирован.



На 33-й минуте Экитике имел еще одну возможность отличиться. Уго оставалось подставить голову после сильной передачи Фримпонга и поразить пустые ворота, но он направил мяч в голову голкипера.



Во втором тайме "Ливерпуль" владел инициативой, но создание моментов давалось "красным" с большим трудом. На 60-й минуте Доминик Собослаи с дистанции напряг голкипера, а на 70-й минуте Виргил Ван Дейк пробил головой с отскоком от газона, но не попал в створ.



"Лидс" не только хорошо оборонялся, но и изредка показывал зубы. Например, на 80-й минуте вышедший на замену Калверт-Левин даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния, но из-за офсайда гол не был засчитан.



После праздников "Ливерпуль" выглядел несколько тяжеловесно, не сумев подвергнуть "Лидс" достаточному давлению, чтобы рассчитывать на победу.



"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче