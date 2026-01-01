"Ливерпуль" сыграл с "Лидсом" без голов
В своем первом матче в 2026 году "Ливерпуль" не справился с "Лидсом" — 0:0.
В стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Конор Брэдли и Джереми Фримпонг.
Наставник "белых" Даниэль Фарке предоставил отдых набравшему форму Доминику Калверт-Левину, чье место на острие занял Лукас Нмеча.
Гости выглядели поживее в начале матча, но постепенно хозяева стали прибавлять. Уго Экитике однажды проверил голкипера ударом с острого угла, затем претендовал на пенальти. Также момент имел Флориан Вирц, чей выстрел был заблокирован.
На 33-й минуте Экитике имел еще одну возможность отличиться. Уго оставалось подставить голову после сильной передачи Фримпонга и поразить пустые ворота, но он направил мяч в голову голкипера.
Во втором тайме "Ливерпуль" владел инициативой, но создание моментов давалось "красным" с большим трудом. На 60-й минуте Доминик Собослаи с дистанции напряг голкипера, а на 70-й минуте Виргил Ван Дейк пробил головой с отскоком от газона, но не попал в створ.
"Лидс" не только хорошо оборонялся, но и изредка показывал зубы. Например, на 80-й минуте вышедший на замену Калверт-Левин даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния, но из-за офсайда гол не был засчитан.
После праздников "Ливерпуль" выглядел несколько тяжеловесно, не сумев подвергнуть "Лидс" достаточному давлению, чтобы рассчитывать на победу.
"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче
01.01.2026 22:25
Просмотров: 785
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пшел вон из клуба, лысый уе6ок.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил эпизод с неназначенным пенальти на Юго Экитике в первом тайме матча с «Лидсом».
(ответить)
Гранит делает свое дело
(ответить)
Сити не выиграет.
(ответить)
какой позорище... придется лысого импотента до упора видимо терпеть...
(ответить)
Зато после стандарта не пропустили. Прогресс!
(ответить)
Ну все будет хорошо!
(ответить)
https://fapl.ru/posts/118978/
(ответить)
Как начали Новый год, так и закончите. Терпите, зеропульцы!
(ответить)
Пришло время вернуться Салаху и вновь абасцать двери Энфилда.
(ответить)
Даун на Хьюзе проебал Спаллетти, теперь сидим с заглотом до лета.
(ответить)
Мареску после такого уже бы уволили. Но одно дело клуб с чемпионскими амбициями и менталитетом, а другое - середняк, прыгнувший выше головы и, опозорившись, потративший 500 млн на трансферы.
(ответить)
Клоунпуль
(ответить)
Мареска заменит заглота(
(ответить)
Месяц назад угорали над ЧЕЛСИ, а сами ДОМА не забили этому лидсу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий