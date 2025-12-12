Игорь Тиаго и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Игорь Тиаго Игорь Тиаго из "Брентфорда" и Энцо Мареска из "Челси" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В течение ноября "Брентфорд" забил семь голов в Премьер-Лиге, и из них на счету 24-летнего Тиаго сразу пять — минимум на два больше, чем у любого другого игрока, номинированного на звание Игрока Месяца.

Бразильский нападающий начал ноябрь не сумев отличиться против "Кристал Пэлас", но затем сделал по дублю против "Ньюкасла" и "Бернли", а также один раз огорчил "Брайтон".

Стоит отметить, что Тиаго — первый в истории игрок "Брентфорда", признанный лучшим в Премьер-Лиге по итогам месяца.

Помимо Тиаго, на звание Игрока Месяца в ноябре также претендовали Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Морган Гиббс-Уайт, Рис Джеймс и Деклан Райс.

А награда Тренеру Месяца досталась Мареске, чей "Челси" преодолел прошлый месяц без единого поражения и набрал 10 очков.

В ноябре "Челси" одержал победы над "Тоттенхэмом" (0:1), "Вулверхэмптоном" (3:0), "Бернли" (0:2), а также вдесятером выстоял против лидирующего "Арсенала" (1:1).

Конкурентами итальянского специалиста, который взял эту награду второй раз в своей карьере, выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Марку Силва из "Фулхэма".

Энцо Мареска




Метки Брентфорд, Мареска, награды, Премьер-Лига, Тиаго, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 335

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 12.12.2025 17:26 # skydreams
    я сошёл с ума или Тейлор Свифт реально топ девка? как-то раньше мне не заходила, сча чот вообще, что внешка топ, что песни збс!

    (ответить)

  2. yamateh 12.12.2025 16:31 # yamateh
    Мареска в ноябре: Пеп
    Мареска в декабре: Тен Хаг

    (ответить)

  3. dembo 12.12.2025 16:26 # dembo
    Маресо4ка в ротик хейтеро4кам пись пись

    (ответить)

  4. narcot 12.12.2025 16:13 # narcot
    пусня?)))))


    https://t.me/milinfolive/162196


    За последние дни серьезно обострилась ситуация в Купянске.

    Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов о его полном взятии, противник перешел в контратаки.

    Первоначально ВСУ смогли отбить часть многоэтажек микрорайона Юбилейный на юго-западной окраине города, после чего украинские штурмовики стали успешно просачиваться уже на северо-западные окраины Купянска со стороны сел Московка и Радьковка.

    Целью противника является отрезание группировки ВС РФ в центре города от логистики со стороны Голубовки и Радьковки, поскольку восточная часть Купянска так до сих пор целиком и не контролируется российскими штурмовиками, а ее связь с центральной частью осложняется рекой Оскол.

    Схожая ситуация уже происходила ранней весной 2025 года в Торецке, когда оставшуюся под контролем ВСУ часть города "освободили в кредит", прекратив активное воздействие на противника, после чего ВСУ провели ряд успешных контратак, выбив ВС РФ со многих позиций в черте города. Как итог, бои в Торецке продолжались спустя месяцы после официальных заявлений о его взятии.

    Наглядный пример что бывает, когда по победным докладам в кредит приходится платить серьезную неустойку.

    Военный Осведомитель

    (ответить)

  5. narcot 12.12.2025 16:12 # narcot
    Владимир Зеленский приехал в Купянск. Ранее Путину докладывали, что город находится под контролем РФ


    топово поссал на пыпу))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: