Игорь Тиаго и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Игорь Тиаго из "Брентфорда" и Энцо Мареска из "Челси" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

В течение ноября "Брентфорд" забил семь голов в Премьер-Лиге, и из них на счету 24-летнего Тиаго сразу пять — минимум на два больше, чем у любого другого игрока, номинированного на звание Игрока Месяца.



Бразильский нападающий начал ноябрь не сумев отличиться против "Кристал Пэлас", но затем сделал по дублю против "Ньюкасла" и "Бернли", а также один раз огорчил "Брайтон".



Стоит отметить, что Тиаго — первый в истории игрок "Брентфорда", признанный лучшим в Премьер-Лиге по итогам месяца.



Помимо Тиаго, на звание Игрока Месяца в ноябре также претендовали Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Морган Гиббс-Уайт, Рис Джеймс и Деклан Райс.



А награда Тренеру Месяца досталась Мареске, чей "Челси" преодолел прошлый месяц без единого поражения и набрал 10 очков.



В ноябре "Челси" одержал победы над "Тоттенхэмом" (0:1), "Вулверхэмптоном" (3:0), "Бернли" (0:2), а также вдесятером выстоял против лидирующего "Арсенала" (1:1).



Конкурентами итальянского специалиста, который взял эту награду второй раз в своей карьере, выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Марку Силва из "Фулхэма".



