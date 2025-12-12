Игорь Тиаго и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре
Игорь Тиаго из "Брентфорда" и Энцо Мареска из "Челси" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.
В течение ноября "Брентфорд" забил семь голов в Премьер-Лиге, и из них на счету 24-летнего Тиаго сразу пять — минимум на два больше, чем у любого другого игрока, номинированного на звание Игрока Месяца.
Бразильский нападающий начал ноябрь не сумев отличиться против "Кристал Пэлас", но затем сделал по дублю против "Ньюкасла" и "Бернли", а также один раз огорчил "Брайтон".
Стоит отметить, что Тиаго — первый в истории игрок "Брентфорда", признанный лучшим в Премьер-Лиге по итогам месяца.
Помимо Тиаго, на звание Игрока Месяца в ноябре также претендовали Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Жереми Доку, Бруну Фернандеш, Морган Гиббс-Уайт, Рис Джеймс и Деклан Райс.
А награда Тренеру Месяца досталась Мареске, чей "Челси" преодолел прошлый месяц без единого поражения и набрал 10 очков.
В ноябре "Челси" одержал победы над "Тоттенхэмом" (0:1), "Вулверхэмптоном" (3:0), "Бернли" (0:2), а также вдесятером выстоял против лидирующего "Арсенала" (1:1).
Конкурентами итальянского специалиста, который взял эту награду второй раз в своей карьере, выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" и Марку Силва из "Фулхэма".
12.12.2025 16:00
Просмотров: 335
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
я сошёл с ума или Тейлор Свифт реально топ девка? как-то раньше мне не заходила, сча чот вообще, что внешка топ, что песни збс!
(ответить)
Мареска в ноябре: Пеп
Мареска в декабре: Тен Хаг
(ответить)
Маресо4ка в ротик хейтеро4кам пись пись
(ответить)
пусня?)))))
https://t.me/milinfolive/162196
За последние дни серьезно обострилась ситуация в Купянске.
Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов о его полном взятии, противник перешел в контратаки.
Первоначально ВСУ смогли отбить часть многоэтажек микрорайона Юбилейный на юго-западной окраине города, после чего украинские штурмовики стали успешно просачиваться уже на северо-западные окраины Купянска со стороны сел Московка и Радьковка.
Целью противника является отрезание группировки ВС РФ в центре города от логистики со стороны Голубовки и Радьковки, поскольку восточная часть Купянска так до сих пор целиком и не контролируется российскими штурмовиками, а ее связь с центральной частью осложняется рекой Оскол.
Схожая ситуация уже происходила ранней весной 2025 года в Торецке, когда оставшуюся под контролем ВСУ часть города "освободили в кредит", прекратив активное воздействие на противника, после чего ВСУ провели ряд успешных контратак, выбив ВС РФ со многих позиций в черте города. Как итог, бои в Торецке продолжались спустя месяцы после официальных заявлений о его взятии.
Наглядный пример что бывает, когда по победным докладам в кредит приходится платить серьезную неустойку.
Военный Осведомитель
(ответить)
Владимир Зеленский приехал в Купянск. Ранее Путину докладывали, что город находится под контролем РФ
топово поссал на пыпу))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий