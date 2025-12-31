"Пэлас" уверен в приобретении Джонсона

"Кристал Пэлас" уверен в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона.

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" принял предложение "Пэлас" в 35 миллионов фунтов по Джонсону, но сам Бреннан пока не дал своего согласия на переход.



Джонсона также сватали в "Борнмут", который ищет замену направляющемуся в "Манчестер Сити" Антуану Семеньо, однако The Telegraph утверждает, что "Пэлас" уверен в скором заключении сделки по Бреннану.



"Пэлас" ждет Джонсона на медобследование в ближайшие 24 часа и надеется задействовать 24-летнего игрока сборной Уэльса в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.



Сам "Тоттенхэм" выложил 47.5 млн. фунтов, когда приглашал Джонсона из "Ноттингем Форест" летом 2023.