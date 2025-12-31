Гвардиола отказался обсуждать планы "Сити" на январь

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался обсуждать планы своего клуба на зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, "Сити" почти договорился о приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо за 65 миллионов фунтов, чтобы может открыть дверь к уходу из клуба Оскара Бобба.



Также с уходом из "Сити" связывают Натана Аке и Савиньо, но Гваридола считает, что всему свое время. Хосеп предпочитает думать о ближайшем матче.



"Что случится, то случится. Прямо сейчас меня нет никаких новостей насчет чего-либо. Прямо сейчас зимнее трансферное окно полностью закрыто. Поэтому "Сандерленд"... — цитирует Гвардиолу Sky Sports.