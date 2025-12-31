"Челси" не планирует немедленно увольнять Мареску

У руководства "Челси" нет немедленных планов по увольнению своего главного тренера Энцо Марески.

Мареска вступил в открытую конфронтацию с боссами "Челси", когда после победы 2:0 над "Эвертоном" ранее в декабре назвал предыдущие 48 часов своими худшими с момента прихода в клуб.



Дополнительным источником давления на Мареску стали результаты. Та победа против "Эвертона" оказалась единственной для "Челси" в семи последних матчах Премьер-Лиги.



Совпадение или нет, но Мареска не явился на пресс-конференцию после домашней ничьей 2:2 против "Борнмута" накануне вечером, сославшись на плохое самочувствие.



Очевидно, что тучи над Мареской сгущаются, однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что по состоянию на данный момент "Челси" не собирается отказываться от услуг итальянского специалиста.



"Челси" планирует пересмотреть будущее Марески следующим летом, но эти планы могут быть ускорены, если в январе результаты не улучшатся.