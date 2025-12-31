"Юнайтед" следит за Яном Диоманде

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, наблюдающих за вингером немецкого "РБ Лейпциг" Яном Диоманде.

"Юнайтед" открыт к приглашению флангового нападающего в зимнее трансферное окно, но борьбу за Антуана Семеньо из "Борнмута" проиграл своим соседям из "Манчестер Сити".



Не факт, что "Юнайтед" подпишет другого игрока, однако Диоманде действительно находится на радаре у "красных дьяволов", которые могут поторопиться в случае интереса к Яну со стороны других клубов.



За ситуацией Диоманде также следят некоторые другие клубы, включая "Баварию" и ПСЖ, но в данный момент Ян выступает бок о бок с Амадом Диалло из "Юнайтед" за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.



Ранее пресса сообщала, что "РБ Лейпциг" хочет за Диоманде 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), однако Sky Sports считает цену в 52-61 млн. фунтов более реалистичной.



В 16 матчах этого сезона за "РБ Лейпциг" 19-летний ивуариец забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.