Невилл раскритиковал тактику Аморима на матч с "Вулверхэмптоном"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал тактику главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима на матч против "Вулверхэмптона" (1:1).

Накануне "Юнайтед" упустил возможность подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, став первой с октября командой, потерявшей очки против "Вулверхэмптона".



После финального свистка "Олд Траффорд" освистал свою команду, и Невилл считает такую реакцию болельщиков справедливой реакцией на то, что Аморим не остался верен схеме с четырьмя защитниками после победы 1:0 над "Ньюкаслом".



"Их не просто освистали после финального свистка. Фанаты специально задержались на стадионе, чтобы продолжить освистывать их, и это худшее из всего плохого".



"Их прогресс обратился вспять. Я не вполне уверен, почему они перестроились. Наверное, "Вулверхэмптон" был лучшей командой на поле".



"Ему (Амориму) не нужно было говорить: "Я не менял схему из-за медиа". Этими словами он буквально подтвердил, что медиа залезли ему в голову".



"Причина, почему он должен был сменить схему, заключается в том, что уровень игры при 3-4-3 был так плох, а результаты удручали".



"Когда через пять минут после начала матча сегодня вечером мы вернулись к тройке защитников, я подумал: "Нет, Рубен, почему ты так поступил?" Тренер должен посмотреть на это и признать, что он ошибся и все усложнил", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.