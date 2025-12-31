Лисандро Мартинес расстроен ничьей против "Вулверхэмптона"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес признался, что разочарован исходом матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Этот календарный год "Юнайтед" завершил потерей двух очков против последней команды Премьер-Лиги (1:1), и Мартинес крайне расстроен этим результатом, особенно с учетом домашнего характера матча.



"Я очень расстроен. Нам нельзя было выходить на этот домашний матч и играть вничью. Мы должны побеждать, когда играем дома, а соперник должен страдать. Мы не набрали три очка".



"Я очень разочарован. Команда постаралась изо всех сил, нам не хватило лишь в нескольких моментах. Мы пропустили на последнем мгновении первого тайма, и такое случается. Значит мы заслужили это. Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но мы слишком глубоко опустились и не могли подвергать давлению их центральных защитников. Им было комфортно с мячом, они начали двигаться и создавать пространство".



"Вулверхэмптон" не заслуживает место, где находится, у них сильная команда. Мы должны больше рисковать. Парни очень расстроены, мы ожидали большего. Мы должны принять это, смириться с этим и перейти к следующему матчу", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.