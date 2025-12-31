Кабальеро защищает решение Марески заменить Палмера

Ассистент "Челси" Вилли Кабальеро объяснил замену полузащитника Коула Палмера против "Борнмута".

Когда во втором тайме матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:2) "Челси" пытался дожать своего соперника, главный тренер "синих" Энцо Мареска заменил Палмера, которого прежде он неоднократно называл лучшим игроком команды.



Трибуны отреагировал на решение Марески гулом негодования и кричалкой "ты не знаешь, что творишь", однако Кабальеро, вынужденный отдуваться перед прессой в отсутствие Энцо, напомнил, что Палмер лишь недавно вернулся в строй после травмы.



"Каждый болельщик хочет, чтобы лучшие игроки были на поле. Мы этого тоже хотим. Но Коул возвращается после длительного отсутствия с травмой. В этом случае нам нужно найти способ произвести правильные для игры замены, заодно позаботившись о здоровье наших игроков. Мы хотим обладать ими в остатке сезона", — цитирует Кабальеро ESPN.



