Светкая хроника за среду

Слухи дня Марк Гехи предпочитает "Реал". "Манчестер Сити" уверен в приобретении Эллиота Андерсона. Леона Горецки не будет в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" сохраняет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, но тот предпочитает "Реал". (AS)

"Арсенал" следит за крайним защитником "Милана" Давиде Бартезаги. (Caught Offside)

"Манчестер Сити" уверен, что опередит "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона. (TEAMtalk)

"Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника АЗ Кеса Смита. (TEAMtalk)

"Юнайтед", "Ювентус" и "Атлетико" заинтересованы в Рубене Невеше, но "Аль-Хиляль" не потерял надежду склонить португальского полузащитника к новому контракту. (Ben Jacobs)

Вопреки слухам, "Тоттенхэм" не работает над приобретением полузащитника "Баварии" Леона Горецки в январе. (Sky Sport Germany)

"Тоттенхэм" может сделать предложение по полузащитнику "Монако" Магнесу Аклиушу. (Daily Mail)

"Рома" хочет подписать защитника в январе, проявляя интерес к Раду Дрэгушину из "Тоттенхэма" и Акселю Дисаси из "Челси". (Sky Italy)

"Борнмут" ищет нового голкипера. (talkSPORT)

"Рома" может досрочно прекратить аренду нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (talkSPORT)

"Ювентус" не надеется приобрести полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали в январе, но будет готов побороться за соотечественника летом. (La Gazzetta dello Sport)

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Гвидо Родригесу. (Sky Italy)

"Лидс" открыт к приглашению центрального защитника в январе, а также ищет нового нападающего. (Sky Sports)

Другое

Руководство "Вулверхэмптона" задумывается об увольнении главного тренера Роба Эдвардса. (TEAMtalk)

58-летний Кадзуеси Миура, старейший профессиональный футболист в мира, заключил новый контракт с "Фукусима Юнайтед". (Sky Sports)

Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни отдыхает с семьей в Барбадосе. (The Sun)

"Дартс — это всего лишь игра для паба, это просто пантомимный вид спорта. Толстые вонючие мужики в гавайских рубашках, выходящие в стиле WWE под дурацкие песни и бросающие металлические штыри в круглую доску. Это не настоящий вид спорта, не так ли?" — высказался Джоуи Бартон о дартсе. (X)




Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 529

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 31.12.2025 13:47 # dembo
    я люблю Челси!

    (ответить)

  2. sausage 31.12.2025 13:47 # sausage
    Миха, сегодня самый титулованный клуб Англии играет, а у тебя какая-то говнохроника на главной. Пили анонсы сегодняшних матчей, хоть они у тебя такие же убогие, как и хроника.

    (ответить)

  3. sausage 31.12.2025 13:40 # sausage
    Про Руни и Бартон про дартс - просто ахуенные новости))) Бля, миха, это типа новогодние?

    (ответить)

  4. hachidlo 31.12.2025 13:24 # hachidlo
    ГЛАВНАЯ / ЛЕНТА / НОВОСТИ СУРГУТА
    Правоохранители в Югре задержали мигранта, который повредил несколько авто



    Писькорска разозлилась, что нишанбаев на себя переписал не только квартиру, но и машину.

    (ответить)

  5. xattoryxattso 31.12.2025 13:23 # xattoryxattso
    муму почему так грустно все у вас?

    а точно, вы каким-то долбоебам вчера почти соснули лоооп лол

    (ответить)

  6. imf-tau 31.12.2025 13:21 # imf-tau
    Писькорджан все крысит в ридонли после вчерашней порки от Рустама?

    (ответить)

  7. hachidlo 31.12.2025 13:21 # hachidlo
    21.10.2025 21:27 #
    sausage

    учат россиянина русскому языку.

    Чёт ору с этих "грамотеев")))

    (ответить)

    dexter 21.10.2025 21:33 #
    dexter

    Я чо, похож на россиянина?

    (ответить)
    sausage 21.10.2025 21:35 #
    sausage

    Хз. Не россиянин, не? Бывает...

    (ответить)

  8. dexter 31.12.2025 13:16 # dexter
    На Барбадосе, не "в".

    Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни отдыхает с семьей в Барбадосе.

    Источник: https://fapl.ru/posts/119359/?c=1

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: