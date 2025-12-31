Светкая хроника за среду

Марк Гехи предпочитает "Реал". "Манчестер Сити" уверен в приобретении Эллиота Андерсона. Леона Горецки не будет в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" сохраняет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, но тот предпочитает "Реал". (AS)



"Арсенал" следит за крайним защитником "Милана" Давиде Бартезаги. (Caught Offside)



"Манчестер Сити" уверен, что опередит "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона. (TEAMtalk)



"Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника АЗ Кеса Смита. (TEAMtalk)



"Юнайтед", "Ювентус" и "Атлетико" заинтересованы в Рубене Невеше, но "Аль-Хиляль" не потерял надежду склонить португальского полузащитника к новому контракту. (Ben Jacobs)



Вопреки слухам, "Тоттенхэм" не работает над приобретением полузащитника "Баварии" Леона Горецки в январе. (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" может сделать предложение по полузащитнику "Монако" Магнесу Аклиушу. (Daily Mail)



"Рома" хочет подписать защитника в январе, проявляя интерес к Раду Дрэгушину из "Тоттенхэма" и Акселю Дисаси из "Челси". (Sky Italy)



"Борнмут" ищет нового голкипера. (talkSPORT)



"Рома" может досрочно прекратить аренду нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (talkSPORT)



"Ювентус" не надеется приобрести полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали в январе, но будет готов побороться за соотечественника летом. (La Gazzetta dello Sport)



"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Гвидо Родригесу. (Sky Italy)



"Лидс" открыт к приглашению центрального защитника в январе, а также ищет нового нападающего. (Sky Sports)



Другое



Руководство "Вулверхэмптона" задумывается об увольнении главного тренера Роба Эдвардса. (TEAMtalk)



58-летний Кадзуеси Миура, старейший профессиональный футболист в мира, заключил новый контракт с "Фукусима Юнайтед". (Sky Sports)



Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни отдыхает с семьей в Барбадосе. (The Sun)



"Дартс — это всего лишь игра для паба, это просто пантомимный вид спорта. Толстые вонючие мужики в гавайских рубашках, выходящие в стиле WWE под дурацкие песни и бросающие металлические штыри в круглую доску. Это не настоящий вид спорта, не так ли?" — высказался Джоуи Бартон о дартсе. (X)