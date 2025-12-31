Ираола ожидает, что Семеньо сыграет с "Арсеналом"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола ожидает, что нападающий Антуан Семеньо будет доступен на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.

Накануне появилась информация, что "Сити" почти согласовал выкуп Семеньо у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



Однако это не помешало 25-летнему ганцу сыграть против "Челси", добыв для "Борнмута" ничью 2:2 на "Стэмфорд Бридж".



Трансферное окно открывается в четверг, но Ираола ожидает, что еще минимум один матч Семеньо будет в его распоряжении.



"Это не последний его матч за нас. Я не могу утверждать на 100 процентов, но я думаю, он сыграет (против "Арсенала"). Ему нужно восстановить силы. Мы сыграли два сложных матча в течение трех дней. Нас ждет "Арсенал" дома, это будет требовательный матч против лидеров, и нам нужно подготовиться. Определенно, он будет важным игроком для нас в этом матче", — цитирует Ираолу Sky Sports.