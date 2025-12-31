Аморим уверен насчет перспектив МЮ в 2026 году

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что уверен насчет перспектив своей команды в 2026 году.

Сыграв вничью с "Вулверхэмптоном" накануне вечером (1:1), "Юнайтед" завершает 2025 год на шестом месте в Премьер-Лиге. При этому пятому "Челси" подопечные Аморима уступают только по разнице мячей.



Рассуждая о перспективах своей команды после Нового года, Аморим выразил уверенность, что "Юнайтед" сможет выступать еще лучше, когда отсутствующие игроки вернутся после травм и Кубка Африки.



"Я действительно уверен. Нам просто нужно, чтобы все игроки вернулись в строй".



"Я не знаю, что случится до конца сезона. Время покажет. Но я действительно уверен, что мы будем сильной командой, когда сможем рассчитывать на всех своих игроков. У меня нет сомнений на этот счет", — цитирует Аморима BBC.