Кавана включен в элитную группу рефери УЕФА

Обслуживающий матч Премьер-Лиги Крис Кавана был повышен до группы элитных рефери УЕФА.

Таким образом, теперь Англия обладает тремя рефери, получившими высшее признание в Европе. Помимо Каваны, это Майкл Оливер и Энтони Тэйлор.



Предыдущий раз подобное имело место в сезоне 2017/18, когда в элитном списке УЕФА значились Оливер, Тэйлор, а также Мартин Аткинсон, который в конце той кампании закончил обслуживать международные матчи, но еще четыре года отработал в Премьер-Лиге.



Как отмечает BBC, наибольшее представительство в группе элитных рефери имеет Германия — четверо. У Франции, Италии, Испании, а теперь и Англии — по трое.



А вот в следующей по рангу группе, первой, Англия представлена только Джоном Бруксом. Стюарт Аттуэлл, Сэм Барротт, Даррен Инглэнд, Джарред Джиллетт, Роб Джонс и Энди Мэдли значатся во второй категории.