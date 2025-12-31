"Тоттенхэм" вернется за Савиньо
"Тоттенхэм" готов предпринять новую попытку приобрести вингера "Манчестер Сити" Савиньо, которого не смог заполучить минувшим летом.
До сих пор "Сити" не демонстрировал желания отпускать Савиньо, однако в "Тоттенхэме" полагают, что "горожане" будут открыты к диалогу после подписания Антуана Семеньо из "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.
"Тоттенхэм" рассматривает Савиньо в качестве возможной замены для Бреннана Джонсона, по которому "шпоры" приняли предложение "Кристал Пэлас" в 35 млн. фунтов.
По информации talkSPORT, "Сити" допускает уход в январе Савиньо или Оскара Бобба, но никак не обоих.
В этом сезоне Савиньо отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги. Два своих единственных гола за "горожан" в этой кампании 21-летний бразилец забил в рамках Кубка Лиги.
