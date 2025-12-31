Аморим объяснил замену Зиркзее в перерыве против "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил замену нападающего Джошуа Зиркзее в перерыве матча против "Вулверхэмптона".

2025 календарный год "Юнайтед" завершил домашней ничьей 1:1 против "Вулверхэмптона", худшей командой Премьер-Лиги.



Именно Зиркзее забил единственный гол "Юнайтед" в этом матче, однако уже в перерыве Аморим снял Джошуа с игры и выпустил 18-летнего полузащитника Джека Флетчера, чем сильно удивил легенду "красных дьяволов" Гари Невилла.



"Замены сделали "Манчестер Юнайтед" хуже. Каждая замена была нелепой. Если Зиркзее не получил травму, и это тактическая замена, то это очень плохое решение. Зиркзее — и близко не Эрик Кантона, но он должен быть на поле из-за своей физической мощи, авторитета, опыта. Вдобавок он забил. Нельзя было его менять. Ради Рубена Аморима я надеюсь, что это травма", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



После финального свистка Аморим поведал, что никакой травмы у Зиркзее нет, и он просто хотел насытить центр поля.



"Чисто тактическая замена. Нам было сложно из-за того, что они поместили много человек в центр поля, и мы выпустили Джека, чтобы сбалансировать это".



"Во втором тайме мы быстрее возвращали мяч, тогда как в первом тайме у нас возникали сложности с возвратом мяча. Я не смотрю на возраст, опыт — я смотрю на то, что могу сделать для победы в матче", — заявил Аморим.