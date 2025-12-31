Артета объяснил отсутствие Райса против "Виллы"

Деклан Райс Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие полузащитника Деклана Райса в матче против "Астон Виллы".

Победа 4:1 над "Виллой" во вторник стала первым матчем, пропущенным Райсом в этом сезоне Премьер-Лиги.

Райс целиком провел предыдущий поединок — против "Брайтона" тремя днями ранее, но как раз тогда Деклан получил небольшую травму.

"Деклан сильно ушиб колено во время матча (с "Брайтоном"). Вообще-то, это случилось в начале матча, и к окончанию матча его колено очень опухло. Было слишком рано, чтобы рассматривать его на этот матч".

"Думаю, это краткосрочная травма. Надеюсь, когда опухлость пройдет, он сможет нормально функционировать и будет в порядке. Сегодня нам также не хватило Рикки (Калафьори)", — цитирует Артету Evening Standard.




